Novedades en la biblioteca de Bétera. LP

Bétera celebra el Día de las Bibliotecas anunciando una cuantiosa donación por parte de la Biblioteca Nacional

El Servicio Municipal de Bibliotecas Públicas de la localidad recibirá 500 ejemplares por un valor aproximado de 8.000 euros

M. G.

Bétera

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:43

Comenta

El Ayuntamiento de Bétera, a través de su concejalía de Cultura, ha anunciado este viernes con motivo del Día de las Bibliotecas, una cuantiosa donación bibliográfica por parte de la Biblioteca Nacional al servicio municipal de Bibliotecas Públicas de Bétera.

Una noticia que la alcaldesa ha valorado muy positivamente «esta donación no sólo aumenta del catálogo bibliográfico de nuestras Bibliotecas sino que además ofrece nuevas oportunidades literarias a nuestros vecinos y vecinas. Y eso sólo se debe al trabajo constante se nuestras Bibliotecas por ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía garantizando el acceso a la lectura, tanto en castellano como en valenciano de todos los vecinos y vecinas. Mantener nuestra lengua y dar acceso a ella es un objetivo prioritario para mi como Alcaldesa».

El concejal de Cultura, Manuel Chover, ha visitado las dos Bibliotecas Municipales de Bétera acompañado por otros miembros del Equipo de Gobierno, para conocer in situ la colección donada que ya se ha repartido entre la Biblioteca Central y la Biblioteca del Centro Cívico y también agradecer en persona «la labor de las técnicos que han gestionado tan importante donación que enriquece nuestras Bibliotecas y refuerza el compromiso del Ayuntamiento por el fomento de la lectura y la cultura en Bétera».

En concreto, el Servicio Municipal de Bibliotecas Públicas de Bétera ha recibido 500 ejemplares procedentes de la Biblioteca Nacional, con una valoración económica estimada en 8.000 euros.

Esta donación incluye una amplia variedad de obras que abarcan todas las materias y géneros, en valenciano y castellano, «lo que contribuirá significativamente a enriquecer los fondos bibliográficos disponibles en la red de bibliotecas municipales y a fomentar la diversidad y el acceso al conocimiento entre la ciudadanía», ha señalado Chover.

Además, tal y como ha anunciado el concejal de Educación, «está prevista una nueva donación en las próximas semanas que incluirá 400 ejemplares adicionales, centrados en narrativa actual, con una valoración económica aproximada de 6.000 euros».

