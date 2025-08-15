Bétera abre sus Fiestas de Agosto con la presentación de las Obreras y los 22 Mayorales Un emotivo acto marca el inicio oficial de unas celebraciones que combinan tradición, música y homenaje a sus máximos representantes

Nacho Roca Bétera Viernes, 15 de agosto 2025, 08:10

Bétera dio este miércoles el pistoletazo de salida a sus Fiestas de Agosto con la tradicional Presentación de las Obreras y los Mayorales, un acto que reunió a vecinos, autoridades y representantes de municipios cercanos en una jornada cargada de simbolismo y emoción.

La cita comenzó a las seis de la tarde, cuando los 22 Mayorales de 2025 recorrieron las calles en pasacalle, acompañados por la Colla Xé que Burrà y la Banda del Centro Artístico Musical, para recoger a las cuatro Obreras en sus domicilios: Mar Alcácer Ferrando (Primera Obrera Soltera), Marta Ricart Sánchez (Segunda Obrera Soltera), Amparo Olmos Cerdá (Primera Obrera Casada) y Toña Morcillo González (Segunda Obrera Casada).

Con todas ellas ya incorporadas al cortejo, la comitiva llegó al Ayuntamiento, donde fueron recibidos por la alcaldesa, Elia Verdevío, el concejal de Fiestas, Manuel Pérez, la corporación municipal y representantes de entidades civiles, militares, religiosas y sociales. Tras la recepción oficial, todos se dirigieron en pasacalle hasta los jardines de la Casa Nebot para compartir el tradicional Vino de Honor, al que asistieron autoridades, familiares y amigos.

Emoción en la Alameda

Finalizado el cóctel, el protagonismo se trasladó al recinto ferial de la Alameda para la Presentación oficial. La entrada al escenario de las cuatro Obreras, acompañadas por representantes institucionales y de la Guardia Civil, estuvo marcada por la entrega de ramos e insignias que las acreditan como máximas representantes de las fiestas. Las Obreras Solteras recibieron además la banda que distingue su papel.

Después llegó el turno de los 22 Mayorales, presentados con música y versos que describían su carácter. El último en subir fue el presidente, Daniel Castillo Porcel, quien entregó obsequios a las Obreras.

Una mantenedora con sello local e internacional

Este año, la mantenedora fue Nathalie Martínez Arnal, vecina de Bétera y productora especializada en animación, que en 2021 trajo al municipio un Premio Goya con Blue y Malone. Casos imposibles. Su discurso, cercano y con guiños a la fiesta, fue narrado con el pulso de una gran producción cinematográfica, arrancando la emoción del público.

La alcaldesa cerró el acto con palabras de reconocimiento a las Obreras y Mayorales «por mantener vivas nuestras tradiciones, sinónimo de historia, cultura y pasión». También tuvo un recuerdo especial para los municipios afectados por la DANA, subrayando «el carácter solidario y acogedor» del pueblo de Bétera.