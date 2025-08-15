Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ajuntament de Bétera. LP

Bétera abre sus Fiestas de Agosto con la presentación de las Obreras y los 22 Mayorales

Un emotivo acto marca el inicio oficial de unas celebraciones que combinan tradición, música y homenaje a sus máximos representantes

Nacho Roca

Bétera

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:10

Bétera dio este miércoles el pistoletazo de salida a sus Fiestas de Agosto con la tradicional Presentación de las Obreras y los Mayorales, un acto que reunió a vecinos, autoridades y representantes de municipios cercanos en una jornada cargada de simbolismo y emoción.

La cita comenzó a las seis de la tarde, cuando los 22 Mayorales de 2025 recorrieron las calles en pasacalle, acompañados por la Colla Xé que Burrà y la Banda del Centro Artístico Musical, para recoger a las cuatro Obreras en sus domicilios: Mar Alcácer Ferrando (Primera Obrera Soltera), Marta Ricart Sánchez (Segunda Obrera Soltera), Amparo Olmos Cerdá (Primera Obrera Casada) y Toña Morcillo González (Segunda Obrera Casada).

Con todas ellas ya incorporadas al cortejo, la comitiva llegó al Ayuntamiento, donde fueron recibidos por la alcaldesa, Elia Verdevío, el concejal de Fiestas, Manuel Pérez, la corporación municipal y representantes de entidades civiles, militares, religiosas y sociales. Tras la recepción oficial, todos se dirigieron en pasacalle hasta los jardines de la Casa Nebot para compartir el tradicional Vino de Honor, al que asistieron autoridades, familiares y amigos.

Emoción en la Alameda

Finalizado el cóctel, el protagonismo se trasladó al recinto ferial de la Alameda para la Presentación oficial. La entrada al escenario de las cuatro Obreras, acompañadas por representantes institucionales y de la Guardia Civil, estuvo marcada por la entrega de ramos e insignias que las acreditan como máximas representantes de las fiestas. Las Obreras Solteras recibieron además la banda que distingue su papel.

Después llegó el turno de los 22 Mayorales, presentados con música y versos que describían su carácter. El último en subir fue el presidente, Daniel Castillo Porcel, quien entregó obsequios a las Obreras.

Una mantenedora con sello local e internacional

Este año, la mantenedora fue Nathalie Martínez Arnal, vecina de Bétera y productora especializada en animación, que en 2021 trajo al municipio un Premio Goya con Blue y Malone. Casos imposibles. Su discurso, cercano y con guiños a la fiesta, fue narrado con el pulso de una gran producción cinematográfica, arrancando la emoción del público.

La alcaldesa cerró el acto con palabras de reconocimiento a las Obreras y Mayorales «por mantener vivas nuestras tradiciones, sinónimo de historia, cultura y pasión». También tuvo un recuerdo especial para los municipios afectados por la DANA, subrayando «el carácter solidario y acogedor» del pueblo de Bétera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  2. 2 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  3. 3 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  4. 4 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  5. 5 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas
  6. 6 Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
  7. 7 El Levante UD - Alavés se emite en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis
  8. 8 Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30
  9. 9 Arrestado por acuchillar en el muslo a un hombre en Llíria por una deuda de drogas
  10. 10 Aemet mantiene el aviso naranja durante el puente de agosto en Valencia, no descarta chubascos y señala las zonas donde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bétera abre sus Fiestas de Agosto con la presentación de las Obreras y los 22 Mayorales

Bétera abre sus Fiestas de Agosto con la presentación de las Obreras y los 22 Mayorales