Benaguasil solicita la titularidad del terreno donde proyecta un nuevo centro de salud

El alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, y el concejal y director general, Stephane Soriano, se han reunido en la mañana de este jueves con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y el director general de Vivienda, Juan Antonio Pérez, para abordar un asunto clave en materia sanitaria para el municipio.

Durante el encuentro, Segarra ha solicitado formalmente la titularidad del suelo ubicado en la parcela de la calle Llíria con calle Poliesportiu y Camp de Morvedre, con el fin de que el Ayuntamiento pueda cederlo a la Conselleria de Sanidad. El objetivo es destinar este espacio a la construcción de un nuevo centro de salud, una infraestructura considerada necesaria para mejorar la atención sanitaria en la localidad.

Se trata de una parcela de aproximadamente 1.700 metros cuadrados que da a tres calles y se ubica en la zona del casco urbano de Benaguasil donde más viviendas se han construido en los últimos años, un área que se ha consolidado como el principal enclave de expansión del municipio. Por su localización estratégica y su cercanía a un gran número de vecinos, el Ayuntamiento considera que este terreno es el inmueble idóneo para destinarlo al nuevo uso previsto, dada su accesibilidad y su integración en el entorno urbano en crecimiento.

Tras la reunión el alcalde ha manifestado que «Benaguasil necesita la construcción de un nuevo Centro de Salud porque el actual se queda pequeño para la población que tenemos. Por este motivo hemos solicitado la cesión de estos terrenos, con el fin de poder avanzar en una infraestructura sanitaria que dé respuesta a las necesidades reales de nuestros vecinos».

