Cartel del proyecto europeo. LP

Benaguasil formará parte del proyecto europeo «Bridging HERitage» para poner en valor la contribución de las mujeres al desarrollo cultural europeo

El proyecto ha obtenido una financiación europea de más de 150.000 euros, que se repartirán entre los distintos socios

M. García

Benaguasil

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:13

El Ayuntamiento de Benaguasil ha sido seleccionado como socio en el proyecto europeo «Bridging HERitage – Women's Contribution to European Cultural Development», una iniciativa financiada por la Comisión Europea a través del programa CERV – Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. El proyecto tiene una duración de 24 meses y cuenta con la participación de entidades de ocho países europeos.

El objetivo de Bridging HERitage es reconocer y visibilizar el papel de las mujeres en la historia y en el desarrollo cultural de Europa, poniendo en valor sus contribuciones en ámbitos como el arte, la literatura, la ciencia, la política y el activismo social. A través de actividades culturales, educativas y participativas, se fomentará la igualdad de género y se dará voz a las mujeres de todas las edades, orígenes y condiciones, fortaleciendo la cohesión social y el patrimonio cultural compartido.

Durante los próximos dos años, Benaguasil acogerá eventos, talleres y exposiciones destinados a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la igualdad en la representación cultural, además de participar en acciones conjuntas con los demás socios europeos. Entre los países participantes se encuentran Países Bajos, Polonia, Serbia, Italia, Portugal, Letonia, Rumanía y Ucrania.

Stephane Soriano, concejal de Proyectos Europeos, ha destacado que «esta es una buena oportunidad para proyectar a Benaguasil en el ámbito europeo y, al mismo tiempo, promover una reflexión colectiva sobre la importancia de las mujeres en la construcción de nuestra identidad cultural».

Con esta participación, el municipio reafirma su compromiso con la igualdad de género, la cooperación internacional y la promoción de los valores europeos.

