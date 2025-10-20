Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las falleras mayores y su corte de honor. LP

Benaguasil celebra la exaltación de los máximos representantes para las Fallas 2026

Ana Puchau y Paula Ricart fueron proclamadas Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil y, Manuel Cabrerizo, Presidente Infantil

M. G.

Benaguasil

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:17

Comenta

Benaguasil ha celebrado el acto de proclamación de las que serán las máximas representantes de las Fallas para el ejercicio 2026: Ana Puchau Blay como Fallera Mayor, Paula Ricart Castillo como Fallera Mayor Infantil, y Manuel Cabrerizo Hervás como Presidente Infantil.

La jornada se inició con un pasacalle en el que las máximas representantes de Benaguasil fueron acompañadas por las comisiones falleras y por juntas locales de poblaciones vecinas, así como por las autoridades locales desde la Plaza Mariano Benlliure hasta las puertas del Auditorio de la Unión Musical

Pasadas las siete de la tarde daba comienzo el acto, y el público se ponía en pie para recibir a Manuel y a Paula. Acto seguido se realizó la imposición de la banda y la joia de manos de la concejal de Fallas, Ana Aleixandre.

Posteriormente fue el momento de llamar a su corte de honor formada por las niñas Alexia Calvet, Isabel.la Soler, Nadia Cañete y el niño Jose Cebrián.

Con los representantes infantiles presentados llegó el momento de proclamar a Ana Puchau Blay como Fallera Mayor de Benaguasil. Leída el acta de elección y nombramiento por la secretaria general de Junta Local Fallera, fue el alcalde quien junto con la madre de Ana le impuso la banda.

Finalizada la proclamación, se dio paso a la entrada al escenario de las juntas locales de Riba-roja, La Vall d'Uixó, Benicarló y Utiel, así como de las 10 comisiones falleras de Benaguasil, que arropaban con entusiasmo a sus representantes.

Como colofón, la concejal de Fallas y el alcalde impusieron el escudo de oro del municipio a Ana, Paula y Manuel, y también a la nueva presidenta de la Junta Local Fallera María José Guillem.

El acto concluyó con las solemnes notas de los himnos regional y nacional, cerrando una jornada marcada por la emoción, la tradición y el orgullo fallero.

