El Ayuntamiento de Bétera lanza por primera vez el Cheque Bebé

Con una inversión de 30.000 euros, el Ayuntamiento de Bétera, a través de la concejalía de Derechos Sociales, ha puesto en marcha el Cheque Bebé que tiene como objetivo contribuir a los gastos de carácter esencial para la atención y el cuidado de los nacimientos, adopciones y acogimientos durante 2024.

La llegada de un hijo o hija siempre cambia la vida e irremediablemente altera el presupuesto familiar, en ese sentido la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha explicado este viernes que «en un contexto social en el que apremia la baja natalidad y el incremento del coste de la vida es cada vez mayor, hemos querido implementar, por primera vez en Bétera, este Cheque que supondrá un alivio para las familias beteranas y que además ayudará a activar la economía local dado que las compras han de realizarse en nuestro comercio de proximidad».

Mientras que la concejal de Derechos Sociales, Marisa Martínez, ha destacado la importancia de este Cheque que «contribuye a la economía doméstica en el inicio de la crianza siendo una ayuda accesible y útil para las familias beneficiarias» y ha continuado «el objetivo es impulsar la natalidad y reconocer la diversidad familiar apostando por el bienestar social de nuestros vecinos y vecinas».

Además este Cheque contribuye a activar la economía local puesto que las compras que se realicen con el Cheque deben de realizarse en el comercio de proximidad.

«Desde la concejalía de Derechos Sociales y Comercio hemos unido sinergias para abordar políticas comunes que beneficien a la sociedad y al tejido comercial y empresarial. Por ello, uno de los principios básicos de este Cheque es que el valor del mismo se realice íntegramente con compras directas en el comercio local», ha indicado la concejal de Comercio, María Salavert.

En esa línea, los comercios de Bétera especializados en puericultura como mobiliario, alimentación, ropa y cuidado del menor serán los principales beneficiarios a nivel comercial de este Cheque.

Las solicitudes del Cheque Bebé se podrán realizar por Registro de Entrada, tanto de manera presencial como por sede electrónica, hasta el próximo viernes 14 de noviembre. Y la justificación del mismo hasta el 20 de noviembre.

Toda la información, bases así como la instancia se puede descargar en: https://www.betera.es/es/noticia/cheque-bebe-2025

