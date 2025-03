Los vecinos de Sagunto denuncian la ausencia de plazos en la Declaración de Impacto Ambiental para regenerar las playas Lamentan que Costas confirme que no vaya a haber obras de emergencia ni de mantenimiento inmediatas

Manuel García Sagunto Martes, 25 de marzo 2025, 17:06

Sin fechas, sin obras de emergencia y sin mantenimiento. «Las playas del norte de Sagunto siguen abandonadas». Así lo ha apuntado la Asociación Vecinal de Playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, quien ha expresa su «profunda preocupación ante la reciente publicación en el BOE del pasado 19 de marzo de 2025, sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para la extracción de arenas destinadas a la regeneración de sus playas, denunciando la falta de garantías y la ausencia de plazos concretos para la ejecución del proyecto».

A pesar de la aparente noticia positiva, la Asociación Vecinal considera que la DIA carece de compromisos temporales, no garantiza una solución estructural, ni incluye mecanismos reales de protección del litoral a medio y largo plazo. «A la vista de la información disponible y de las manifestaciones públicas de las autoridades, tememos encontrarnos ante nuevas trabas burocráticas que impidan la regeneración urgente de las playas en los plazos requeridos, poniendo en riesgo la financiación europea», han señalado.

La Asociación Vecinal ha señalado como uno de estos puntos críticos la ausencia de un compromiso temporal: «En la DIA no se establece una fecha de inicio para las actuaciones, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los plazos para la obtención de fondos europeos, dada las contradicciones existentes sobre la fecha en que expiran, y que siempre se había mantenido que era la de 31 de diciembre de 2025. El silencio sobre esta cuestión crucial nos hace sospechar que ni el Ministerio ni las autoridades responsables están actuando con la urgencia que la situación exige».

También han apuntado que la propia resolución publicada califica la aportación de arena como una medida «provisional», sin garantizar la sostenibilidad de la regeneración. «Esta afirmación se ve agravada por la negativa sistemática de la Dirección General de Costas a estudiar otras soluciones complementarias y técnicamente viables, más duraderas, como la instalación de arrecifes sumergidos que permitirían retener la arena frente a los temporales, como sí se ha hecho con éxito en otras zonas del litoral español», han añadido.

Han calificado de «incomprensible y preocupante que el Ayuntamiento de Sagunto haya manifestado públicamente su satisfacción y agradecimiento al Ministerio por una resolución que no va acompañada de fechas, ni de compromisos firmes, ni garantiza una solución estructural a los problemas que vienen afectando a nuestras playas desde hace años. Por esta asociación se ha solicitado en repetidas ocasiones sin ningún éxito la intervención del Ayuntamiento de Sagunto en acciones urgentes para el mantenimiento de las playas, tales como la utilización de la arena del dragado de Puerto Siles en Canet para mitigar provisionalmente los efectos de la erosión en Malvarrosa».

Además, han lamentado que Costas confirme que no habrá obras de emergencia ni mantenimiento inmediato: «Costas ha comunicado que no contempla ni la retirada de las cañas acumuladas por el temporal, ni la adecuación de accesos al mar, lo que impide, entre otros, el acceso de personas con movilidad reducida debido al actual escalón en primera línea».

«Esta negativa es especialmente grave tras los daños sufridos por los últimos temporales, que han acentuado la regresión costera, reduciendo drásticamente la anchura de la playa —particularmente en la zona de Malvarrosa— y dejando expuestas viviendas, instalaciones y espacios de uso público como el histórico camping Malvarrosa», han manifestado en un comunicado.

La asociación vecinal ha advertido a la ciudadanía que la DIA, sin un calendario claro ni un compromiso presupuestario firme, «puede quedarse en una mera declaración de intenciones. Nos preocupa que este escenario suponga, de nuevo, una pérdida de tiempo valioso y la posible pérdida de financiación europea por inacción administrativa».

Han resumido tras destacar que las playas del norte de Sagunto «están en situación de emergencia no declarada, y sin acciones inmediatas corremos el riesgo de perderlas definitivamente entre promesas burocráticas y comunicados que no se traducen en hechos. Esta asociación seguirá movilizada y vigilante para que estas playas no sean una vez más, víctimas de la inacción institucional».

Con respecto a la Declaración de Impacto Ambiental, los vecinos han recordado que la arena se transportará desde un yacimiento submarino a 10 kilómetros de la costa de Cullera para restaurar estas playas.

El volumen total de arena a extraer es de 3.971.874 metros cúbicos, y la fase de dragado durará 94 días, aunque no será continua.

La arena se verterá en las playas mediante bombeo, utilizando tuberías flotantes y maquinaria pesada para su distribución.

Finalmente, se realizarán controles ambientales para minimizar el impacto en la calidad del agua y los ecosistemas marinos.