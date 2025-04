El semáforo de la discordia en Canet d'en Berenguer

M. García Canet d'en Berenguer Martes, 1 de abril 2025, 12:30 Comenta Compartir

Vecinos de Sagunto y de Canet d'en Berenguer han mostrado su disconformidad con el semáforo instalado por el Ayuntamiento de esta última localidad para reducir la velocidad en una pequeña calle que comunica los dos municipios. Los afectados consideran que hay una gran desproporción entre las infracciones cometidas y las sanciones aplicadas. De este modo, han pedido al alcalde de Canet, Pere Antoni Chordà, que anule ese semáforo, que controle la velocidad de manera adecuada y que paralice la tramitación de todos los expedientes sancionadores.

Esta situación, según han explicado los vecinos, se produce en la avenida Joanot Martorell, una pequeña calle, de poco más de cien metros de longitud, perteneciente al municipio de Canet d'en Berenguer. Esta calle es transitada a diario por centenares de vecinos del núcleo urbano de Almardà de Sagunto. El tráfico de paso entre poblaciones de esta calle, hace que sus habitantes reclamen a su alcalde que tome medidas para reducir el ruido, «ruido que no es mucho más que en cualquier calle y cualquier avenida transitada de cualquier pueblo o ciudad», han señalado desde esta plataforma vecinal.

Han recordado que se han probado diferentes soluciones «aparentemente sin gran éxito. En octubre de 2024 se implementó una solución que ha levantado ampollas en la ciudadanía: un semáforo, permanentemente intermitente, instalado en el centro de la calle y un radar detector de velocidad. Cuando un vehículo excede los 35 kilómetros por hora, el radar hace que el semáforo pase al rojo. Por tanto, los conductores deben pues esperar unos breves segundos, hasta que el semáforo vuelva a ponerse intermitente. El problema es que aquellos conductores que, pensando que se trata de un semáforo «didáctico» convencional, no se detienen ante la luz roja, son sancionados, no por su exceso de velocidad, sino por haberse saltado un semáforo en rojo. La sanción es 'sabrosa': 200 euros y 4 puntos del carné de conducir».

La plataforma habla de más de mil sanciones y han asegurado que están indignados con la medida. Sin embargo, desde el Ayuntamiento han negado esta cifra y han asegurado que habrá una media de 20 al día.

«En el Ayuntamiento estaremos encantados de recibir a los miembros de la Plataforma que parece estar a favor de saltarse los semáforos en rojo, pero, de momento, no consta que haya solicitado una reunión. Nos gustaría explicarles que el semáforo va a permanecer por motivos de seguridad, y que las sanciones no las pone el Ayuntamiento, sino una empresa externa, como ya hemos explicado en varias ocasiones», explicó el alcalde de Canet Pere Antoni.

«La instalación del semáforo no tiene ningún afán recaudador sino de velar por la seguridad de los vecinos y vecinas, de ahí que haya dos carteles en los que se informa de la existencia de ese semáforo que les reinforma cuál límite de velocidad de la via. Si hubiera voluntad recaudadora, sancionaríamos también los excesos de velocidad o haríamos efectivas todas las sanciones, añadió.

El primer edil de Canet recordó, además, que las medidas para regular el tráfico en la calle Joan Martorell fueron solicitadas por los propios vecinos, que las apoyan, y que incluso se han formulado en el pleno solicitudes de los vecinos y vecinas para extenderlas a otras vías.

Los vecinos aseguran que no se multa el exceso de velocidad y que hay una gran desproporción entre la infracción y la sanción: «Puede muy bien suceder que un conductor sea detectado, por ejemplo, a 60 o a 120 kilómetros por hora. Simplemente, con pararse en el semáforo rojo y esperar a que cambie, no recibirá ninguna sanción. En cambio, un conductor que circule, por ejemplo, a 36 kilómetros por hora y que no se dé cuenta del semáforo rojo recibirá la multa en su integridad (200 euros y 4 puntos)».

La plataforma vecinal, que tiene previsto acudir al pleno el próximo 3 de abril, ha detallado que el semáforo en rojo «no es convencional y no obedece a criterios de alta siniestralidad, zona peligrosa o cercana a infraestructuras como colegios, parques, centros de salud o deportivos. Está en medio de una calle ancha y recta, sin pasos de peatones, sin cruces ni peligros. Que se apliquen a este semáforo «atípico» las duras sanciones aplicables a semáforos convencionales, situados en vías peligrosas, es absolutamente desproporcionado».

Tras añadir que consideran que este problema está provocado por un deficiente planeamiento urbanístico, han agregado que «el afán recaudatorio es el único motivo que encontramos a la colocación de este semáforo. Si se quiere reducir o controlar la velocidad en una calle, hay muchas otras opciones. Los ciudadanos de Canet y Sagunto, principalmente sus playas, Almardà, Corinto y Malvasur, son conscientes de que es preciso encontrar una solución. Es por ello que piden al alcalde de Canet que anule ese semáforo atípico y que controle la velocidad de manera adecuada, proporcional y no arbitraria en todo el municipio».

Además, han demandado que se paralice la tramitación de todos los expedientes: «Nadie quiere saltarse un semáforo en rojo, nadie se lo salta en condiciones normales, porque hay más de mil multas. Es muy confuso y el 80% de las personas sancionadas son personas mayores que no han entendido el funcionamiento y se han visto con una o varias multas de 200 euros y 4 puntos. Según el alcalde por esa calle pasan 2000 coches al dia, y nosotros nos preguntamos… ¿Y por la siguiente no? ¿Y por la otra? ¿Y por la calle de vuelta a Sagunto no vuelven esos 2000 coches? ¿Por qué ahí? Denunciamos que es un peaje encubierto, un peaje a los de Sagunto por entrar en Canet».

Han señalado que no están en contra de un control de velocidad, «pero que sea un control honesto, sin afán recaudatorio. Hay calles en Canet donde si es necesario un semáforo y donde sí hay peligrosidad para ponerlo. Hay rotondas en las que confluyen tres centros educativos y sufrimos el caos cada mañana. En verano, la avenida Blasco Ibañez y el Carrer del Faro son infiernos de trafico y no hay semáforos que controlen y beneficien a los ciudadanos».