Sagunto reivindica el Corredor Mediterráneo-Cantábrico como una infraestructura «clave para el municipio» El alcalde ha pedido en el congreso organizado por ASECAM unidad a los actores implicados en su ejecución

M. G. Sagunto Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:26

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha reivindicado el corredor Mediterráneo-Cantábrico como «una infraestructura que es clave para el municipio» y ha pedido unidad de todos los actores implicados para avanzar en su ejecución.

Lo ha hecho en la mañana de este miércoles en el Congreso Corredor Mediterráneo-Cantábrico organizado por la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (ASECAM), en el que el Ayuntamiento de Sagunto ha estado presente con la asistencia de más concejales y concejalas de la Corporación municipal, y que ha congregado a empresariado, expertos y representantes institucionales para analizar el desarrollo de esta infraestructura y su importancia estratégica.

Entre otras personalidades han participado la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed; el comisionado del Gobierno de España para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira; el consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro.