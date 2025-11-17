Sagunto promociona su oferta turística en la Feria Internacional de Turismo Interior en Valladolid La Concejalía de Turismo ha estado presente en las cuatro jornadas de este evento al que acudieron más de 36.000 visitantes

M. G. Sagunto Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:49 Comenta Compartir

La ciudad de Sagunto ha participado en la Feria Internacional de Turismo Interior (Feria INTUR) para promocionar su amplia oferta turística local con un expositor propio bajo el paraguas de la Diputación de Valencia. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sagunto ha estado presente en las cuatro jornadas de esta edición de la Feria INTUR, un evento celebrado en Valladolid al que han acudido más de 36.000 visitantes.

Cabe mencionar el interés general mostrado respecto al patrimonio histórico-artístico del municipio, concretamente en relación al Teatro Romano y al Castillo de Sagunto. Asimismo, también ha destacado el atractivo turístico del patrimonio industrial de Puerto de Sagunto, así como las diversas playas de la ciudad. La accesibilidad a través de medios de transporte como el AVE ha sido otro de los alicientes para visitar Sagunto, ya que Valladolid y otras localidades de Castilla y León disponen de conexión ferroviaria directa.

Una de las jornadas de la Feria INTUR se dedicó exclusivamente a encuentros con profesionales del sector y la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sagunto mantuvo contacto con turoperadores nacionales e internacionales, así como con otras empresas turísticas.

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha manifestado que con la presencia de Sagunto en la Feria Internacional de Turismo Interior cierran el paquete de ferias promocionales a las que acuden anualmente para impulsar el turismo de la ciudad: «Para Sagunto es importante participar en esta feria, ya que cada vez son más los castellanoleoneses que nos visitan. Somos la única ciudad del norte de la provincia de Valencia que acude a la Feria INTUR para ofrecer una experiencia completa de diferentes productos turísticos».