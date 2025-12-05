Sagunto apuesta por la creación de un organismo de gestión integral de su patrimonio histórico-monumental Se insta a las administraciones competentes a demostrar voluntad política real para poner en marcha este organismo

Manuel García Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025

La Corporación Municipal de Sagunto, en la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2025, aprobó una moción para impulsar la creación de un organismo de gestión integral del patrimonio histórico-monumental de Sagunto. Por ello, se instará a las administraciones competentes en este ámbito a «demostrar su voluntad política real para poner en marcha este organismo».

La moción fue llevada al pleno por PSOE, PP, Vox, Compromís per Sagunt y EU-Podem y defendida por uno de los representantes de importantes asociaciones y entidades culturales que habían impulsado la propuesta. La proposición fue aprobada con los votos a favor de los partidos políticos que la presentaban y la abstención de Iniciativa Porteña.

Tal y como se refleja en la parte expositiva de la moción, «Sagunto es depositaria de un patrimonio histórico y monumental de relevancia internacional», incluyendo el Castillo, el Teatro Romano, la Via del Pòrtic o la Judería, entre otros emblemas. Todos ellos constituyen «un legado único, fruto del paso de íberos, romanos, visigodos, judíos, musulmanes, cristianos y de las culturas contemporáneas» que han configurado la identidad de la ciudad. Además, no se trata solo de un testimonio del pasado, sino de «un recurso estratégico para el presente y una garantía de futuro».

No obstante, se indica que pese a las actuaciones acometidas recientemente, «la realidad del patrimonio saguntino es preocupante», como se puede percibir por las deficiencias en infraestructuras básicas, la carencia de personal especializado y mediadores culturales, la caducidad de planes directores sin ejecución efectiva o la sensación de abandono. A todo ello se suma «la fragmentación competencial entre administraciones», ya que la responsabilidad compartida entre el Ministerio de Cultura, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunto genera «un entramado burocrático que ralentiza decisiones, diluye responsabilidades y cronifica los problemas».

Mediante esta proposición, el Ayuntamiento refuerza su concepción del patrimonio como «una oportunidad» para la ciudad. Una oportunidad para preservar la identidad cultural del municipio, dinamizar la economía local a través de un turismo cultural sostenible y no estacional, complementar el motor industrial con un recurso cultural que aporte prestigio, cohesión social y orgullo ciudadano, y posicionar a Sagunto como referente en la gestión patrimonial dentro y fuera de España.

Por todo ello, se propone la creación de un organismo específico y estable que cumpla las siguientes características: que esté integrado por el Ministerio de Cultura, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunto, donde las asociaciones puedan hacer aportaciones y sean partícipes del organismo; que cada administración contribuya con dotaciones económicas anuales, garantizando una base financiera sólida; que se elaboren planes de actuación anuales y plurianuales con objetivos medibles, criterios de eficiencia y seguimiento de los resultados; que se incorporen ingresos propios, como pueden ser las tasas de entrada a los monumentos, el alquiler de espacios, merchandising, patrocinios, etcétera; que el organismo cuente con personal propio, especializado y dedicado a la gestión diaria; que se garantice que cada euro invertido revierta directamente en la conservación y puesta en valor del patrimonio; y que miren experiencias exitosas de ciudades como Cartagena, Almagro, Gandia o Albarracín.

Con esta iniciativa, se permitirá coordinar y simplificar las competencias de las tres Administraciones, disponer de una hoja de ruta clara y consensuada y con objetivos comunes, generar ingresos adicionales que complementen la financiación pública, mejorar la conservación y restauración de los monumentos, potenciar el turismo cultural de calidad y revertir el descontento ciudadano.

«Sagunto no puede seguir de espaldas a su historia», manifiesta el texto de la moción, que añade que el patrimonio de Sagunto «no merece el abandono ni la resignación, sino una gestión responsable, eficaz y visionaria». Por último, se asegura que la creación de este organismo interadministrativo «es la vía para garantizar que el patrimonio de Sagunto se conserve, se restaure y se proyecte como un orgullo compartido, motor de cohesión social y atractivo internacional».