El Puerto de Sagunto «dice no al basurazo» Iniciativa Porteña reúne a medio millar de personas frente a la tenencia de alcaldía

Manuel García Sagunto Miércoles, 4 de junio 2025, 10:54 Comenta Compartir

Iniciativa Porteña ha reunido a alrededor de medio millar de vecinos para decir 'No al basurazo' que aprobaron en el pasado pleno de octubre PSOE e Izquierda Unida. Los segregacionistas afirman que «esto es el comienzo de una reivindicación justa ya que hay opciones técnicas y legales para rebajar la tasa».

Iniciativa Porteña llevará al próximo pleno, que se celebrará este jueves día 5 de junio, una moción «para rebajar la tasa que ha supuesto un incremento del 114% de la misma, elevando el pago para los vecinos hasta los 111 euros. Para los comercios y hostelería la tasa también ha supuesto un gran incremento, llegando a cantidades superiores a los 2.000 euros».

Eduardo Márquez, portavoz de Iniciativa Porteña valora la concentración como «el primer paso para conseguir la rebaja de la tasa de basuras». El coste de la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) y orgánica »alcanza este año los 4,46 millones de euros, lo que supone un aumento de casi 780.000 euros respecto a 2024, un 21,21 % más. En cuanto al servicio de transferencia de residuos, el gasto previsto asciende a 425.968 euros, con una subida del 36,31 % respecto al ejercicio anterior«. «Daremos las explicaciones detenidamente en el próximo pleno y vecinos y vecinas se darán cuenta que la subida de la tasa de basuras en un ataque directo a sus bolsillos sin justificación», continúa Márquez.

En cuanto a la concentración ha transcurrido con normalidad y desde la organización han leído un manifiesto donde se exigía la inmediata revisión y anulación de una subida abusiva o transparencia total en la gestión del servicio de basuras. Márquez señala que «ha llegado el momento de demostrar que no se nos trate como simples cifras en una hoja de cálculo, debemos revelarnos contra esta subida desproporcionada que es un auténtico atropello para los vecinos y vecinas. Consideramos que hoy se ha dado el primer paso, que en el próximo pleno se dará el siguiente y que esto no va a quedar aquí. Vamos a pelear hasta conseguir una rebaja en la nueva tasa de basuras de PSOE e Izquierda Unida».

Durante la concentración también se han escuchado consignas ante la suciedad en El Puerto: «Es necesaria una mayor implicación en la limpieza de nuestro pueblo. No cargamos contra los trabajadores, creemos que desde la gestión se pueden mejorar muchas cosas. No es lógico que el pueblo este cada vez más sucio y nos cobren más por la tasa de basuras. Hoy la ciudadanía ha dicho no al basurazo, es el momento de seguir luchando».