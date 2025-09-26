Programa de fiestas de Moros y Cristianos en Sagunto en honor a la Virgen del Remedio

Consulta los actos más destacados desde el viernes, 26 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre

AT Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:31 | Actualizado 02:38h. Comenta Compartir

Sagunto revivirá un año más la Reconquista con la 35ª edición de las fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Virgen del Remedio, que se celebrarán desde este viernes, 26 de septiembre, hasta el próximo domingo, 5 de octubre, durante ambos fines de semana.

Viernes 26 de septiembre

Así, este viernes 26, comenzarán los tradicionales actos con el Pregón y la Nit de l'Olla. A las 19:30 horas las comparsas se concentrarán en la Plaza del Ángel y un cuarto de hora más tarde iniciarán su recorrido por el Camí Reial hacia el Ayuntamiento, desde cuyo balcón tendrá lugar a las 20:30 horas el Pregón que anuncia las fiestas. Acto seguido se celebrará una Entradeta desde el Consistorio hasta el Terraet de la Glorieta, donde a partir de las 21.30 horas se hará el Sopar d'Olleta y se entregarán los premios culturales, todo ello seguido de la actuación de la orquesta Thunder desde las 23:30 horas.

19:30h Concentración en la Plaza del Ángel.

19:45h Recorrido por el Camino Real hacia el Ayuntamiento.

20:30h Pregón que anuncia las Fiestas 2025 desde el balcón del Ayuntamiento de Sagunto.

21:00h «Entradeta» desde el Ayuntamiento hacia el Terraet.

23:30h Orquesta.

Sábado 27 de septiembre

El sábado 27 será el día del Alardo. Desde las 18:30 horas, los festeros y las festeras se concentrarán en la Glorieta, en la parte cercana al Ayuntamiento, y a las 19:00 horas saldrán disparando sus trabucos, acompañados de música, por el Camí Reial, la Plaza de la Morería, la calle Huertos, la avenida Doctor Palos, el asilo de mayores, la calle Capitán Pallarés y finalizando de nuevo en la Glorieta.

18:30h Concentración a la Glorieta cerca del Ayuntamiento.

19:00h Alardo: Salida disparando trabucos con música. Itinerario: Camino Real - Plaça de la Morería - C/ de los Huertos - Avda. Dr. Palos - Asilo de los Mayores - C/Capitán Pallarès –Plaza Cronista Chabret.

Viernes 3 de octubre

Ya el siguiente fin de semana, el viernes 3 de octubre tendrá lugar el acto del Despullament del Moro. A las 18:15 horas habrá una concentración en el Terraet de la Glorieta para marchar a las 18:30 horas para recoger a las capitanías. Acto seguido, habrá una segunda concentración en el Terraet, sobre las 19:00 horas, y media hora más tarde se saldrá hacia la Iglesia del Salvador por el Camí Reial. A las 20:15 horas se hará la ofrenda a la Virgen del Remedio, patrona de la fiesta y del barrio del Raval, y después se desarrollará el Despullament del Moro a cargo del Embajador Moro, Ángel Murillo Redondo. Luego, sobre las 21:00 horas se saldrá de nuevo hacia la Glorieta por el Camí Reial.

18:15h Concentración en el «Terraet».

18:30h Salida a recoger capitanías.

19:00h Segunda concentración en el «Terraet».

19:30h Salida desde el «Terraet» hacia la Iglesia del Salvador por el Camino Real.

20:15h Ofrenda a la Virgen del Remei, patrona de nuestra fiesta y del barrio del rabal de Sagunto. Después, el acto del Despojamiento del Moro, a cargo del Embajador Moro.

21:00h Salida hacia la Glorieta por el Camino Real.

Sábado 4 de octubre

El sábado 4 a las 19:00 horas se concentrarán ambos bandos en la calle Valencia, a las 19:15 horas se celebrará el acto de Acción de Gracias a la Virgen del Remedio en la parroquia de El Salvador y a las 19:30 horas arrancará la Gran Entrada Mora y Cristiana siguiendo el itinerario desde la Calle Valencia, por el Camí Reial, la Plaza Cronista Chabret (Glorieta) y saliendo, finalmente, por la calle Faura.

19:00h Concentración en la calle Valencia.

19:15h Acción de gracias a la Virgen María de Remei dentro de la parroquia del Salvador.

19:30h Gran Entrada Mora y Cristiana. Itinerario: Calle Valencia - Camino Real - Plaza Cronista Chabret – salida por C/Faura.

Domingo 5 de octubre

Los festejos concluirán el domingo 5 de octubre con las Embajadas. Tras concentrarse en la Plaza de la Morería, a las 11:30 horas las comparsas marcharán hacia el Castillo de Sagunto, donde a partir de las 12:30 horas tendrá lugar la representación de las Embajadas y la Batalla en la Puerta de Almenara del propio Castillo. El acto acabará con la interpretación del himno de Sagunto.

11:15h Concentración en la Plaza de la Morería.

11:30h Salida hacia el Castillo de Sagunto.

12:30h Representación de las Embajadas y Batalla a la puerta de Almenara del Castillo de Sagunto. El acto acabará con el himno de Sagunto.