La Policía Local de Sagunto lleva a Colombia su labor de sensibilización y lucha contra la violencia de género

El responsable del Grup d'Atenció a Dones (GAD) e Intendente de la Policía Local de Sagunto, Esteban Feria, ha participado en el Encuentro Nacional e Internacional de Investigación, Innovación y Tecnología 2025 de la Policía Nacional de Colombia, con el objetivo de formar y sensibilizar al cuerpo policial en materia de violencia de género.

El encuentro, celebrado en la ciudad de Medellín del 25 al 28 de agosto, ha sido organizado por la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo (ESCER). Ha consistido en un foro en el que el Intendente ha actuado en calidad de par evaluador y ponente con la charla 'El Liderazgo Policial ante la Violencia de Género'.

Y es que, según destacó el responsable del GAD, «este tipo de violencia supone un grave problema en ese país, donde tiene unas profundas raíces de carácter histórico, cultural, social y estructural. La Policía Nacional de Colombia es una gran institución, llamada a ser referente en su sociedad en la defensa de los Derechos Humanos y, entre ellos, la Igualdad de Género y su principal amenaza, la violencia de género, emergen como líneas estratégicas principales de actuación, situándola en un papel de liderazgo comunitario. Sin duda, la ponencia, en este importante encuentro, es toda una declaración de intenciones».

En dicho encuentro también se defendieron y evaluaron distintos trabajos de investigación llevados a cabo por las diferentes Escuelas de la Policía Nacional de Colombia, y se contó con la presencia y participación de otras policías como las de los estados de Aguascalientes y Chihuahua de México y de la Policía de la República Dominicana.

En el marco de esta experiencia de divulgación y formación en materia de violencia de género en países de Sudamérica, en el que se cumple ya dos años, el intendente de la Policía Local de Sagunto, invitado por el Colegio Mayor de Antioquia, también impartió una charla sobre el papel que debe asumir la comunidad universitaria en Colombia, en defensa de la Igualdad y en la lucha contra la violencia de género.

La concejala de la Policía Local de Sagunto, María José Carrera, ha destacado «la actuación del cuerpo policial, así como su papel fundamental de trasladar la formación y experiencia del GAD de la Policía Local de Sagunto, en materia de violencia de género, una tarea que lleva realizándose desde hace dos años». Por su parte, el alcalde de Sagunto y concejal de Igualdad, Darío Moreno, también ha subrayado «la importancia de difundir la labor que hace Sagunto en este ámbito, a nivel institucional y policial, ya que para este equipo de gobierno la lucha por los valores de la igualdad y en contra de la violencia de género son una prioridad máxima. Apoyamos siempre estas iniciativas con el fin de disminuir los casos de violencia de género, además de en esta ciudad, en el resto del mundo».

Esteban Feria Ramos es Doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Derecho y Criminología, así como responsable de la unidad GAD de la Policía Local de Sagunto desde su puesta en marcha en el año 2017 e Intendente del cuerpo policial.