El pleno de la Diputación aprueba por unanimidad que el tren de Cercanías llegue hasta El Puerto de Sagunto La propuesta de Iniciativa Porteña solicita al Ministerio de Transportes la consignación presupuestaria necesaria

M. García Sagunto Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:02

El pleno ordinario de la Diputación de Valencia ha aprobado la moción presentada por Iniciativa Porteña a través de la vicepresidenta de la Diputación Natalia Enguix, del partido local de Ontinyent Ens Uneix. La moción ha sido respaldada por unanimidad por todos los grupos políticos presentes en la Diputación, donde se solicitaba al Ministerio de Transportes la consignación presupuestaria para el proyecto de acceso del tren de Cercanías hasta El Puerto de Sagunto. Además, en un segundo punto, se instaba a la Generalitat y a la Diputación de Valencia al estudio de posibles colaboraciones presupuestarias con ADIF para la ejecución de este proyecto.

Concejales y miembros de la junta directiva de Iniciativa Porteña presentes en el pleno coinciden que es «un gran paso que Iniciativa Porteña tenga acceso directo a la Diputación porque damos visibilidad en otras instituciones a reivindicaciones históricas como es el tren hasta El Puerto, encallado en el tiempo por la falta de voluntad política al respecto».

Eduardo Márquez, portavoz de Iniciativa Porteña, señala que todos los grupos políticos «han reconocido que la obra a acometer es ridícula para el Ministerio de Transportes en términos presupuestarios. Además, se ha puesto de manifiesto que es muy importante tener en cuenta el criterio poblacional y el gran impacto que está teniendo sobre la sociedad la llegada de la gigafactoría de Volkswagen».

«Con el servicio de autobuses completamente colapsado, debe ser una prioridad para la Generalitat Valencia cambiar la situación en El Puerto y presionar también al Ministerio de Transportes para que de una vez por todas complete los escasos 500 metros de vía que necesitamos para que el Tren de Cercanías llegue hasta El Puerto», continúa Márquez.

Desde Iniciativa Porteña indican que ahora la pelota está en el tejado del Ministerio: «Tenemos la sensación que desde el Ministerio se olvidan completamente de la red de cercanías. Mientras hablan de proyectos faraónicos para que el AVE circule a 350 km/h, se olvidan por completo de la red que más pasajeros transporta diariamente en España, como es la red de cercanías. Es incomprensible que El Puerto, con 50.000 habitantes no tenga acceso ni a red de cercanías ni al metro».

Márquez indica que esta no es la última acción por parte de IP: «No vamos a cesar hasta que haya encima de la mesa un proyecto serio para el tren por parte del Ministerio. Vamos a llevar a cabo más acciones en los próximos meses porque insistimos en que hace falta una voluntad política firme. No es una cuestión técnica ni de competencias, es una cuestión política»

Para finalizar, Márquez agradece la labor de Ens Uneix: «Queremos dar las gracias a Natalia Enguix y todo su equipo de Ens Uneix por abrirnos las puertas de Diputación y colaborar con nosotros dentro del marco de los Municipalistas. Estamos seguros que no será nuestra última moción en Diputación y llevaremos un seguimiento tanto de la moción presentada hoy como de las que puedan surgir en el futuro».