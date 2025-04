Los municipios del Camp de Morvedre suspenden las clases preventivamente para este martes 29 de abril

M. G. Sagunto Martes, 29 de abril 2025, 08:12 Comenta Compartir

La actividad lectiva en los municipios del Camp de Morvedre queda suspendida para este martes 29 de abril. Siguiendo las indicaciones del Gobierno de España, el grupo de trabajo de Emergencias comarcal ­—integrado por los ayuntamientos de Sagunto y Canet, así como las mancomunidades de Les Valls y La Baronía­­­— ha determinado que colegios e institutos permanezcan mañana abiertos, pero sin clases.

De esta forma, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades estatales, que han asumido la gestión de la emergencia en la Comunitat Valenciana, aquellas familias que necesiten conciliar podrán llevar a las y los menores a los colegios e institutos con normalidad. No obstante, no se avanzará en materia lectiva, de modo que el alumnado que no pueda acudir mañana a clase no resulte perjudicado.

Asimismo, desde el grupo de trabajo de Emergencias del Camp de Morvedre se solicita a la ciudadanía «paciencia y precaución», dado que algunas zonas aún se encuentran sin suministro eléctrico, a causa del apagón que ha afectado a la península ibérica y que aún podría tardar varias horas en restablecerse. «Las policías locales están acudiendo a las áreas que aún se encuentran sin electricidad, para mantener a la ciudadanía informada a través de megafonía. Hacemos un llamamiento a la calma y pedimos que se extremen precauciones», han informado.

En este sentido, según recuerdan, la Generalitat Valenciana mantiene el nivel 3 de Emergencia, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios. Además, es conveniente hacer un uso responsable de teléfonos móviles y fijos y utilizar el teléfono 112 exclusivamente para comunicar emergencias en curso.

Por otra parte, las autoridades comarcales han informado que la actividad del Hospital de Sagunto se desarrolla con normalidad y sin incidentes. Asimismo, existe un dispositivo de colaboración establecido entre Policías Locales, Bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para atender cualquier posible emergencia.