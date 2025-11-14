Desdémona inaugura en Canet los actos por el Día contra la Violencia de Género Las actividades incluyen una exposición fotográfica, debates y propuestas educativas

Una reinterpretación de la historia de Desdémona, protagonista del Otelo de William Shakespeare, servirá como punto de partida de los actos organizados por la Concejalía de Igualdad de Canet d'en Berenguer con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde el sábado 15 hasta el martes 25 de noviembre, el Ayuntamiento ha programado diversas actividades —exposiciones, debates, talleres escolares y una campaña de animación lectora— con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre esta lacra social.

Según explicó el concejal de Cultura, Pere Antoni, «aunque la lucha contra la violencia de género se debe desarrollar durante todo el año y en todos los ámbitos, en estos días queremos ponerlo en primer plano para recordar que, contra esta plaga, tenemos que estar todos y todas unidos».

La programación se abrirá con la representación de Desdémona, el sábado 15 de noviembre (18:30 horas, entrada gratuita) en el Auditorio de Canet. La obra, escrita y dirigida por Claudio Hochman e interpretada por Cecilia Silva, de la compañía El Ombligo y la Pelusa, recupera al personaje shakespeariano, asesinada por su esposo por celos. En esta versión, la protagonista regresa desde la muerte para analizar las causas de su asesinato y reflexionar sobre su papel como mujer.

Una semana más tarde, el jueves 20, el hall del Ayuntamiento acogerá la instalación «Mujeres, niñas y conflictos armados», organizada junto a Amnistía Internacional. La muestra reúne 24 fotografías que denuncian las desigualdades y violencias que sufren mujeres y niñas en contextos de guerra, tanto en conflictos actuales —como Gaza, Ucrania o Afganistán— como en otros olvidados —Yemen, Etiopía, Sudán del Sur, Siria o Myanmar—.

El viernes 21 (18:30 horas), en la Casa de los Llano, se proyectará el audiovisual «Coros, danzas y desmemoria», del colectivo Art al Quadrat. La obra denuncia la represión franquista y su impacto en la vida de las mujeres, mostrando cómo la dictadura utilizó la violencia y el control social de manera sistemática. La proyección irá acompañada de una conferencia-coloquio.

Durante la semana del 24 al 28 de noviembre, la Biblioteca Municipal dedicará la campaña de animación lectora «Un día, un libro» a obras relacionadas con el mundo de la mujer. Según adelantó la concejala de Igualdad, Fermina Huerba, «aunque los títulos se publican cada día en redes sociales, puedo avanzar que la selección incluirá ensayos, novelas y cómics. Entre ellos, destacan un testimonio pionero en primera persona de una mujer maltratada y un estudio sobre el origen del feminismo y su vínculo con movimientos como el espiritismo, la masonería o la teosofía».

El martes 25, fecha central de la conmemoración, los actos comenzarán a las 10 en la plaza del Ayuntamiento con la inauguración de una instalación del colectivo Dones Canet, realizada junto con el instituto y los colegios de la localidad. A las 12 se procederá a la lectura del manifiesto institucional, y por la tarde, a las 18:30 horas, partirá desde el Ayuntamiento de Sagunto la manifestación comarcal contra la violencia machista.

Finalmente, el miércoles 26 (19 horas), la Sala Ágora – Vent de Llevant acogerá la presentación del vídeo «En Canet nunca estarás sola» y la inauguración de la exposición «Dead Girls», del fotoperiodista Daniel Duart. A través de diez imágenes de gran formato, Duart recrea con crudeza escenas inspiradas en crímenes machistas reales. El autor explica que el proyecto «busca documentar lo que, por su naturaleza, nunca puede captar la prensa: el instante del crimen». La muestra podrá visitarse hasta mediados de diciembre.