Concluyen los trabajos de limpieza y desbroce del cauce del río Palancia entre los dos primeros puentes a su paso por Sagunto La actuación ha supuesto una inversión de 17.000 euros y busca recuperar la capacidad natural del cauce, eliminar especies invasoras y garantizar la seguridad ciudadana en época de crecidas

M. García Sagunto Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:54

El departamento de Agricultura del Ayuntamiento de Sagunto ha concluido los trabajos de tala y poda de especies arbóreas y arbustivas, así como de limpieza y retirada de residuos en la parte del cauce del río Palancia que queda entre los dos primeros puentes a su paso por la ciudad. Cabe mencionar que la actuación ha supuesto una inversión de 17.163,85 euros (IVA incluido).

Concretamente, la zona en la que se ha intervenido es la margen derecha del río – la más próxima al casco antiguo– acotada por la avenida Sants de la Pedra, la calle Catedrático Josep Lluís Blasco Estellés y los puentes que unen la calle Torres Torres con la rotonda de la avenida Agermanats y la calle San Cristóbal con la calle Barranc de l'Arquet, respectivamente.

El objetivo de la actuación es la recuperación de la capacidad natural del cauce, eliminando las especies alóctonas o invasoras, como la Acacia farnesiana, que han proliferado en esta área con excesiva densidad. De este modo, se ha conseguido mejorar el estado de la margen derecha del río y los ojos de ambos puentes, así como velar por la seguridad ciudadana frente a episodios de fuertes lluvias y conservar el entorno rústico.

En los tres ojos más próximos al casco antiguo del puente que une las calles San Cristóbal y Barranc de l'Arquet, así como en los dos ojos de esa misma zona, pero del puente que une la calle Torres Torres con la rotonda de la avenida Agermanats y en la parte del margen más cercano a la avenida Sants de la Pedra se ha procedido a la tala de acacias, el desbroce de matorrales, la limpieza y retirada de basura y el tratamiento localizado con herbicida en los troncos. Mientras que en la zona central del lecho del río se han talado acacias y se ha llevado a cabo un tratamiento localizado con herbicida en los troncos.

La concejala de Agricultura, Ana María Quesada, ha asegurado que se «ha ampliado el área de limpieza» respecto a la zona originalmente planteada: «A pesar de que no había una necesidad urgente de acometer estos trabajos, la limpieza de este sector del rio era una actuación para garantizar la seguridad del municipio». La edila del Ayuntamiento de Sagunto ha anunciado que continuarán ejecutando estas labores en otras zonas del cauce a su paso por la ciudad.

Ana María Quesada también ha agradecido a la Confederación Hidrográfica del Júcar «su plena colaboración y rapidez» para que se pudiera acometer esta actuación, así como a la ciudadanía por remitir «aquellas necesidades que les resultan más apremiantes». Finalmente, la concejala de Agricultura ha añadido: «Las brigadas del SEPE que contratamos en verano se encargarán de mantener en buen estado el cauce del rio a su paso por los puentes de la ciudad».