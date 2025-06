La Concejalía de Educación de Sagunto reconoce al alumnado participante en los V Premios Fem Futur FP

Manuel García Sagunto Jueves, 5 de junio 2025, 10:05 Comenta Compartir

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Sagunto entregó este miércoles, en colaboración con la Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot), los diplomas que reconocen el trabajo del alumnado participante en la V edición de los premios Fem Futur FP.

El concejal de Educación, Raúl Palmero, fue el encargado de abrir el acto de entrega de estos distintivos y el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, el responsable de la clausura de esta cita en la que también estuvo presente el concejal de Industria, Nuevas Tecnologías, Universidad, Ciencia e Innovación, Toni Iborra. Tras la apertura y como paso previo a dicho reconocimiento a los y las estudiantes, la ingeniera técnica y emprendedora Eva Rodríguez, cofundadora de Vi2WEB, y el ingeniero químico y asesor sénior de Secot Juan Carlos López ofrecieron la charla Emprender desde aquí: raíces, retos y razones.

El primer edil destacó «el talento» del alumnado de Formación Profesional de la ciudad y dio la enhorabuena a las personas premiadas. «Es muy importante reivindicar la Formación Profesional como una herramienta que contribuye al avance de nuestra ciudad. En un momento de crecimiento económico y expansión industrial como el que vivimos es especialmente relevante contar con una red sólida de Formación Profesional. La FP es garantía de oportunidades laborales para la juventud, con trabajadoras y trabajadores muy preparados, que dan respuesta a las demandas del mercado laboral. También es garantía de fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad, al cual dotamos del talento cualificado que necesita para ser más competitivo e innovador«, manifestó Moreno.

El concejal de Educación, por su parte, alabó la labor de Secot: «Desempeña una maravillosa labor con nuestros y nuestras jóvenes estudiantes para la creación de empresas tan innovadoras e intentar que progresen en el mundo laboral». Para Palmero, «es fundamental que aprendan de los conocimientos» de los seniors «para saber orientarse, organizarse y realizar un camino». En su opinión, «es muy importante que se dejen aconsejar por este personal que de manera altruista hace esta labor de acompañamiento y asesoramiento».

Trece alumnos y alumnas de FP del municipio recogieron sendos diplomas, entregados tanto por el Consistorio como por la asociación Secot, en reconocimiento a su participación y a los proyectos que presentaron. Concretamente fueron cinco los proyectos que compitieron en el certamen, cuatro del IES Camp de Morvedre y uno del CIPFP La Laboral.

Las ideas eran variadas, puesto que había un negocio de peluquería y tatuajes, Ink & Cuts; uno de moda, Qué me pongo; uno de alimentación saludable, On the Way Recipes; una plataforma online de mercados locales, Terra Market; y una aplicación de ayuda para la movilidad de personas con discapacidad y movilidad reducida, Movi & Go, que quedó finalista, desarrollado por María Pilar Moncho, Isadora Cerdá y Vanessa Fuentes, del CIPFP La Laboral.

Esta quinta edición de los premios Fem Futur contó con la participación de 247 alumnos y alumnas de toda la Comunidad Valenciana con 88 proyectos presentados, de los que ocho pasaron a la final y tres resultaron premiados. En Sagunto y Puerto de Sagunto, 44 equipos de trabajo de 16 centros participaron con 19 proyectos, de los cuales dos llegaron a la final. El acto contó también con la colaboración de Caixa Popular.