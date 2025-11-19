La Concejalía de Comercio y Mercados de Sagunto presenta la campaña 'Grandes vuelos, comercios sostenibles'

M. G. Sagunto Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:29 Comenta Compartir

El viernes 21 de noviembre, la plaza Cronista Chabret y la zona de la Alameda de Puerto de Sagunto albergarán la campaña 'Grandes vuelos, comercios sostenibles'. Esta es una iniciativa de la Concejalía de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunto junto con la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, la Cámara de Comercio y la Federación de Asociaciones de Comerciantes de Sagunto (FACOSA). El evento será de 17:30 a 20:30 horas.

La Cámara de Comercio, a través de fondos europeos, ha facilitado la posibilidad de realizar un programa de buenas prácticas en sostenibilidad en los comercios locales del municipio. El coste de esta acción en cuestión es de 42.440 euros, mientras que la cuantía total de las actividades que ha llevado a cabo el Ayuntamiento ha sido de 60.566 euros, en ambos casos con IVA incluido.

Durante la jornada, se podrán hacer talleres de sostenibilidad, visitar el mostrador con merchandising y jugar en las camas elásticas habilitadas y jugar a voleibol – en Sagunto – y a balenbike y fútbol – en Puerto de Sagunto. El objetivo es orientar el crecimiento del comercio local de Sagunto hacia la sostenibilidad para evitar impactos negativos en el medio ambiente y alcanzar equidad social.

Además, el Ayuntamiento también ha venido desarrollando talleres en los mercados municipales con el fin de remarcar la importancia del producto de kilómetro cero y la calidad de ese producto. Concretamente, han sido talleres de degustación gastronómica y otros para el público infantil, que son los futuros consumidores, tal y como ha señalado la concejala de Comercio y Mercados, Natalia Antonino.

La alcaldesa por delegación, María José Carrera, ha destacado el compromiso tanto de la Cámara de Comercio como de las asociaciones de comerciantes del municipio con la promoción del comercio local. Asimismo, Carrera ha asegurado: «Desde el Ayuntamiento apostamos por un comercio de proximidad, un comercio de barrio en el que todas y todos podamos conocer a la gente a la que vamos a comprarle y tener unos productos de calidad y hacer red, algo imprescindible para que el comercio siga aflorando y sigamos construyendo la ciudad que queremos y que merecemos».

Por otro lado, Natalia Antonino ha señalado que mediante esta acción se remarca «la sostenibilidad y el posicionamiento de marca del comercio local que tenemos» mediante la dinamización sostenible «en zonas donde podamos potenciar ese paseo amable que nos lleva a las calles comerciales y que nos enseñe la diversidad comercial que tenemos en el municipio». Además, ha informado que se ha enviado a los mercados municipales y a los comercios «un código de buenas prácticas desde el compromiso de intentar tener un comercio próximo, de calidad y de kilómetro cero».

Por su parte, la directora del programa de la Cámara de Comercio, Victoria Guillén, ha resaltado la colaboración del Ayuntamiento y las asociaciones para llevar a cabo todo tipo de iniciativas comerciales en la ciudad. «Estamos trabajando este año sobre el hilo conductor de la sostenibilidad en el negocio, tanto en las acciones que se vienen desarrollando en los mercados como las que se van a desarrollar en las calles», ha explicado. Asimismo, Guillén ha afirmado que el objetivo es «mejorar las conductas y la gestión de la sostenibilidad» entre los comerciantes y la población.

Por último, la presidenta de FACOSA, Lola Torrente, ha asegurado que el fin único es tener una «ciudad limpia, segura y que enamore a quienes nos visitan», aparte de ser una ciudad «sostenible».

En la presentación de esta campaña han participado la alcaldesa por delegación, María José Carrera; la concejala de Comercio y Mercados, Natalia Antonino; la directora del programa de la Cámara de Comercio, Victoria Guillén; la presidenta de FACOSA, Lola Torrente; y representantes de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.