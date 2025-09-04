Canet d'en Berenguer inicia el curso escolar con la reforma completa del colegio Les Palmeres El centro abrirá sus puertas el próximo martes, tras un año de obras y más de seis de reivindicaciones

Manuel García Canet d'en Berenguer Jueves, 4 de septiembre 2025

El colegio público Les Palmeres de Canet d'en Berenguer, uno de los dos centros educativos de la localidad, iniciará el nuevo curso con las obras de ampliación y reforma totalmente finalizadas. Este miércoles, el alcalde de la localidad, Pere Antoni, firmó el acta de ocupación del edificio, documento que permite abrir sus puertas el próximo martes (el lunes es festivo en el municipio). Este trámite es el paso previo a la firma definitiva de la recepción del centro, que se formalizará una vez culmine el proceso administrativo.

Tras el acto, Pere Antoni aseguró: «Estamos de enhorabuena, ya que con estas obras prácticamente se dobla la superficie educativa del centro. Contaremos con un gran comedor y salas específicas para distintas disciplinas y estudios, además de la reforma integral de la zona administrativa. Se ha cumplido el plazo previsto y, a falta de un detalle menor, todo está listo para la comunidad educativa».

El alcalde añadió: «Culmina así un largo proceso de lucha administrativa que comenzó hace seis años y que permitirá al municipio disponer de un centro que garantiza una educación pública y de calidad, como se merecen los vecinos y vecinas de Canet».

La ampliación del CEIP Les Palmeres se suma a la política educativa del Ayuntamiento de Canet, que ya impulsó el Instituto de Secundaria nº1, inaugurado el curso pasado tras una inversión de 7,6 millones de euros y también fruto de un largo proceso administrativo con la Conselleria de Educación.

Con la ampliación, el CEIP Les Palmeres contará con dos unidades del Primer Ciclo de Infantil, seis unidades de Infantil y doce de Primaria. Además, dispondrá de un comedor con capacidad para 360 alumnos, con un gran ventanal llamado a convertirse en símbolo del centro, y amplias zonas ajardinadas. La inversión total ha ascendido a 5,3 millones de euros, sufragados íntegramente por la Dirección General de Infraestructuras Educativas, dependiente de la Conselleria de Educación.

La ampliación no supondrá tanto un incremento del número de plazas —150 en Segundo Ciclo de Infantil y 275 en Primaria— como una reducción de las ratios por aula, lo que redundará en una mejora de la calidad educativa.

El CEIP Les Palmeres abrió en 2010, pero ya desde entonces la infraestructura se consideró insuficiente ante la elevada demanda de plazas escolares en la localidad. La ampliación ha sido una reivindicación histórica que no se hizo realidad hasta septiembre de 2023, cuando el actual equipo de gobierno logró que la Conselleria de Educación diera luz verde al proyecto.

Las obras, iniciadas en julio de 2024, se han prolongado durante algo más de un año, cumpliendo los plazos previstos. Durante el mes de agosto, entre 20 y 25 operarios de la empresa constructora Tecopsa trabajaron intensamente —de 8 a 17 horas— para que el inicio del curso pudiera celebrarse con total normalidad.