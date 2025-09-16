Canet d'en Berenguer abre el plazo de inscripción para las actividades extraescolares y los Cursos Populares
El plazo para inscribirse concluye el 18 de septiembre, y un día más tarde se conocerá el nombre de los admitidos
Martes, 16 de septiembre 2025, 12:26
El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer ha abierto el plazo para inscribirse en las actividades extraescolares (deportivas y formativas) y los Cursos Populares. El plazo para inscribirse, a través de la web del Ayuntamiento, concluye el jueves 18 de septiembre; el día 19 tendrá lugar la adjudicación y hasta el miércoles 24 se podrán abonar las tasas.
Por lo que respecta a las actividades escolares deportivas, la oferta incluye fútbol sala, baloncesto y voleibol (a partir de 3.º de Primaria), y gimnasia rítmica (desde Infantil hasta 2.º de Primaria). Las actividades se desarrollarán de octubre a mayo, dos tardes por semana en sesiones de una hora, que comenzarán a las 17:00 o 17:30 h.
Según explicó Pere Antoni, alcalde de Canet, «una vez más, y basándonos en la experiencia de otros años, hemos querido cubrir toda la demanda de los caneteros y las caneteras, y confiamos en que este año la demanda sea igual o superior a la de otras ediciones».
Por lo que respecta a las extraescolares no deportivas, que también se realizarán entre octubre y mayo, incluye ajedrez y arte creativo (abiertos a todas las edades), y robótica (dividida en tres grupos: 4 a 5 años; de 1.º a 3.º de Primaria; de 4.º a 5.º de Primaria).
En cuanto a los Cursos Populares —que se celebrarán en la Casa Museo, el Centro de Convivencia y la Casa de Llanos— el plazo de inscripción se prolongará hasta el 28 de septiembre. La lista de admitidos y admitidas se conocerá el 30, y el plazo para pagar las tasas es el 3 de octubre. Para los más pequeños (de 5 a 15 años) existe la posibilidad de apuntarse a cerámica infantil, baile urbano o teatro. Las actividades durarán dos horas y se celebrarán una vez por semana.
En lo que respecta a los adultos, la oferta incluye un total de doce cursos, entre los que figuran clases de valenciano, cerámica (juvenil y para adultos), informática, dolçaina i tabal, teatro, escritura creativa, fotografía... Los precios para las distintas actividades (tanto extraescolares como Cursos Populares), así como toda la información, pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de Canet.
