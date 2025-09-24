La Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa rechaza el traslado de arena de Puerto Siles al sur y denuncia abandono institucional El colectivo exige que los sedimentos se destinen a las playas del norte de Sagunto y reclama finalizar la licitación del proyecto de regeneración pendiente de ejecutar

La Asociación Vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa ha expresado su rechazo total al traslado de arena desde Puerto Siles hacia las playas situadas al sur: «Esta actuación, arbitraria e injusta, supone un grave perjuicio para nuestras playas, que sufren un proceso de regresión severo y continúan sin recibir medidas de compensación ni actuaciones de emergencia, al contrario de lo anunciado para otras playas».

Del mismo modo, rechazan la forma en que se ha presentado en los medios este nuevo episodio de abandono, «en forma de titulares como «Varapalo para las playas de Almardà y Canet». No se trata de un simple «varapalo»: es la confirmación de que nuestras playas siguen siendo ignoradas, sacrificadas y maltratadas por las decisiones de la administración, sin ningún criterio de equidad territorial ni lógica ambiental. Y se olvida que se trata de la apertura de un plazo de alegaciones frente a una propuesta del Club Náutico de Canet (Puerto Siles) ante el Ministerio MITECO que es quien debe decidir el tema. Invitamos a vecinos e instituciones a formular alegaciones ante el MITECO solicitando la arena para las playas norte de Sagunto, y recordamos que el plazo para ello finaliza el próximo día 20 de octubre de 2025».

«Unas playas indefensas, y que les niegan su derecho a reclamar lo que les pertenece», han solicitado.

Han recordado que llevan años solicitando que la arena sobrante del dragado de la dársena de Puerto Siles «se destine con urgencia a la playa de la Malvarrosa de Almardà, una de las más afectadas por la erosión desde la construcción de los espigones de Almenara (Castellón). Incluso este pasado verano reiteramos dicha petición ante el pleno del Ayuntamiento de Sagunto, solicitando al alcalde como miembro de la Autoridad Portuaria, que se incluya el dragado del Puerto de Sagunto a nuestra petición. Sin embargo, ni se nos ha informado oficialmente sobre el destino de esos sedimentos ni se ha atendido nuestra petición, mientras tenemos constancia de que parte de esa arena se transporta hacia zonas más al sur que ya cuentan con acumulación de arena, incumpliendo con la recirculación de sedimentos prevista por la Demarcación de Costas».

Procediendo la arena que bloquea la entrada de Puerto Siles desde nuestras playas del norte de Sagunto que se encuentran en deficiente estado, «lógico sería que la arena sea recirculada y devuelta a su lugar de procedencia en Sagunto, máxime cuando los aportes de sedimentos a estas playas se han visto cortados por los nuevos espigones de Almenara, tal y como se prevé por el MITECO».

«Este trato desigual es incomprensible. Se nos niegan sistemáticamente medidas de protección y, al mismo tiempo, se redistribuyen recursos escasos como la arena hacia lugares donde no existe la misma urgencia ambiental. Todo ello agrava la vulnerabilidad de nuestro litoral, expuesto a cada nuevo temporal sin defensas», han denunciado.

Han recordado que hay una regeneración «bloqueada mientras se aprueban más espigones al norte. A esta situación se suma la lentitud del proyecto de regeneración de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, que pese a contar con Declaración de Impacto Ambiental y financiación europea, sigue sin licitarse a menos de un año del límite establecido por la Union Europea (junio de 2026)».

Mientras tanto, «se han aprobado nuevos espigones en Almenara que incrementarán la regresión, y se ha descartado la construcción de arrecifes artificiales, que permitirían retener la futura arena sin dañar otras zonas y seguimos sin contar con infraestructuras defensivas que nos permitan resistir los temporales. También denunciamos que, además de la falta de actuaciones, sufrimos una absoluta carencia de información clara y de participación en las decisiones que afectan directamente al futuro de nuestras playas».

Ante esta realidad, la Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, se oponen rotundamente a la decisión de trasladar arena de Puerto Siles hacia el sur y exigen en primer lugar que el Ayuntamiento de Sagunto presente alegaciones a la solicitud del Club Nautico de Canet en defensa de las playas del norte de Sagunto, desde donde les llega la arena a Puerto Siles.

Además, que esa arena «se destine a nuestras playas del norte, tal como solicitamos y responde a criterios de urgencia ambiental y justicia territorial, y produciendo la obligatoria y prevista recirculación de la arena entre las costas de Sagunto y Canet d'en Berenguer».

También demandan la finalización inmediata de la licitación del proyecto de regeneración, ya desbloqueado técnicamente y con fondos europeos comprometidos: «El pasado dia 23.07.2025 finalizó el plazo para presentar ofertas, el dia 11.09.2025 se abrieron las ofertas económicas, y hasta el momento se desconoce a quien se han adjudicado las obras».

Abogan por la adopción de medidas estructurales como arrecifes artificiales para garantizar que la regeneración tenga efecto duradero y finalmente exigen «un trato justo y equitativo con respecto al resto del litoral, y el fin del abandono institucional que venimos denunciando desde hace años. No aceptamos más «varapalos» ni «jarros de agua fria», ni titulares que suavicen una realidad grave; es la confirmación de que nuestras playas están abandonadas y sacrificadas, pero no porque no tengan personas que las defiendan, sino porque las decisiones que se toman nos excluyen y nos perjudican».

Desde la Asociación Vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa reafirman su «compromiso con la defensa del litoral, vamos a realizar cuantas alegaciones sean precisas para la protección de nuestras playas, seguiremos denunciando este trato desigual, y exigiendo lo que es justo. Porque ni somos invisibles, ni vamos a callar».