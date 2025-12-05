Aprobada inicialmente la ordenanza reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones para Sagunto La normativa se someterá a audiencias públicas para presentar reclamaciones y sugerencias en un plazo de 30 días

M. García Sagunto Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:00

La Corporación Municipal de Sagunto ha aprobado inicialmente la Ordenanza reguladora de las zonas de bajas emisiones (ZBE) para la ciudad de Sagunto. Antes de su aprobación definitiva, la normativa se someterá a un período de información pública en el que se organizarán audiencias públicas para presentar reclamaciones y sugerencias en un plazo de 30 días.

En el núcleo urbano de Sagunto se ha establecido un anillo interno que se corresponde con la zona de acceso restringido a Ciutat Vella, así como un anillo externo delimitado por la avenida Sants de la Pedra (oeste y norte), la av. del País Valencià (este) y las calles Mayor y de la Escuela (sur).

Respecto a Puerto de Sagunto, el anillo interno está delimitado por las siguientes vías: 9 d'Octubre, calle Sindicalista Juan Torres Casado, avenida del Mediterráneo, avenida Delta del riu, calle Cabo de Palos, calle Isla de Menorca, calle Sant Vicent y calle Progreso. Mientras que el anillo externo está acotado por la CV-320, avenida Sindicalista Miguel Lluch, avenida 3 de abril, avenida América, avenida Polígono A, avenida del Mediterráneo, avenida Delta del riu, calle Sierra Calderona, CV-321 (calle Sierra de Javalambre) y la avenida Corona de Aragón.

Las restricciones de los anillos exteriores no afectarán la circulación de una amplia variedad de vehículos, entre los que se encuentran aquellos con domiciliación fiscal en el municipio de Sagunto, así como los vehículos con domiciliación fiscal en la provincia de Valencia (hasta 2027) y en la comarca del Camp de Morvedre (hasta 2030), entre otras excepciones.

El concejal de Movilidad Urbana, Javier Raro, presentó esta ordenanza reguladora en el Pleno ordinario de diciembre. Normativa que salió adelante con los votos a favor del PSPV-PSOE y EU-Podem, las abstenciones de IP y Compromís per Sagunt y los votos en contra del PP y Vox.

A pesar de que Sagunto se encuentra actualmente dentro de los límites de contaminación ambiental permitidos, la implantación de las ZBE preparará al municipio para el cumplimiento de los valores más exigentes establecidos por la Unión Europea. Cabe mencionar que esta Ordenanza reguladora también permitirá adecuarse a los estándares más estrictos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la mejora de la calidad del aire y la mitigación del cambio climático.