Urgente Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
Un momento de la recepción. LP

Antonio Comeche recibe un reconocimiento municipal por los recientes logros nacionales e internacionales

El agente de la Policía Local de Sagunto ha conseguido un campeonato de España individual y un subcampeonato del mundo por equipos en la modalidad de recorridos de tiro

M. G.

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

La Concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes del Ayuntamiento de Sagunto ha reconocido este jueves al deportista local Antonio Comeche por proclamarse campeón de España de recorridos de tiro y subcampeón del mundo por equipos en la misma especialidad. Cabe destacar que Antonio Comeche forma parte de la plantilla de agentes de la Policía Local de Sagunto.

En el campeonato de España que ganó Antonio Comeche compitieron más de 400 deportistas que afrontaron 20 ejercicios de gran diversidad, muy técnicos y de complicada resolución. Se incluyeron ejercicios para resolverlos solo a una mano, tanto la diestra como la siniestra, y también varias tarjetas móviles de todo tipo. Esta competición se disputó durante dos jornadas del pasado octubre en Granada.

El campeonato del mundo también se celebró durante octubre, pero en Sudáfrica. Además de proclamarse subcampeón por equipos, Antonio Comeche quedó cuarto en la clasificación individual, muy cerca del podio. Así, el deportista local revalidó el título por equipos ya conseguido en Tailandia en el año 2022. El Mundial se desarrolló a lo largo de cinco jornadas, con un día de descanso, y seis exigentes ejercicios por día.

La recepción ha tenido lugar en el salón de plenos del Consistorio con la presencia del alcalde de Sagunto, Darío Moreno; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; José Tomás Serrano en calidad de concejal de la Corporación Municipal; así como amistades y familiares del deportista.

El alcalde de Sagunto ha destacado la «excelencia profesional y deportiva» de Antonio Comeche y ha resaltado el «orgullo» que supone para Sagunto que sea «embajador en campeonatos nacionales e internacionales». Asimismo, Darío Moreno ha asegurado: «Estamos convencidos de que vas a seguir buscando la excelencia porque está en tu ADN». El primer edil también ha señalado la importancia de Antonio Comeche como «referencia para la ciudadanía y el cuerpo de policía».

Por otro lado, el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes ha afirmado: «Algunos deportistas conseguís hacer normal lo que es extraordinario y parece que sea todo más fácil, pero los resultados cuesta mucho conseguirlos». Javier Timón también ha felicitado a Antonio Comeche por su trayectoria, «llena de muchos éxitos deportivos» y por su perseverancia, «que es lo que ha marcado tu carrera».

Por último, Antonio Comeche ha aseverado que ha sido un año «repleto de buenas sensaciones». En su discurso, el deportista y policía local ha agradecido el apoyo del Consistorio, pero sobre todo de sus familiares y amigos, con especial mención a su padre, «que es quien me inculcó el deporte». Además, Comeche ha agradecido que el Ayuntamiento «deje hueco para reconocer los éxitos a todos los deportistas de la ciudad».

