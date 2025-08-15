Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los participantes cruzando el mástil engrasado. LP

Más de 200 personas participan en las tradicionales cucañas de Puerto de Sagunto

La travesía a nado, la cogida de la bandera en mástil engrasado y el lanzamiento de pelotas en la dársena congrega a miles de personas en la última jornada de las fiestas patronales

B.G.

Puerto de Sagunto

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:04

Puerto de Sagunto ha celebrado este viernes sus tradicionales cucañas enmarcadas en las fiestas patronales en honor a la Virgen de Begoña. Unas actividades que han reunido a miles de personas en la dársena pesquera y en la que han participado más de 200 personas.

En esta edición, cuyas novedades principales han sido la implicación de la Federación de Peñas de Puerto de Sagunto en la organización y la entrega de premios in situ, se han mantenido las tres actividades habituales: la Travesía a Nado, la prueba de la bandera en el palo engrasado y la de atrapar pelotas de goma en el agua.

Unas actividades que se vienen celebrando desde el año 1963 aunque, cabe recordar, que ésta última, la del lanzamiento de pelotas de goma, sustituyó a la original que era el lanzamiento de patos vivos que fue prohibido en atención al bienestar animal.

La Travesía a Nado ha dado inicio a la jornada con tres pruebas de velocidad con una distancia de 700 metros para las categorías masculina, femenina y fallera mixta, con unas 200 personas inscritas en total.

Le ha seguido la prueba de coger la bandera en la punta del palo engrasado, en la que se han repartido 575 euros divididos en tres galardones. El primer premio, para la primera persona que lograse hacerse con la bandera, ha sido de 275 euros. La segunda y la tercera persona se han llevado 200 y 100 euros respectivamente.

Por otra parte, se han repartido 2.425 euros en el lanzamiento de 150 pelotas de goma e hinchables: tres de ellas premiadas con 200 euros; tres más con 150 euros, otras tres con 100 euros, cinco pelotas con 75 euros y catorce con 50 euros.

En total, la delegación de Fiestas y Cultura Popular ha repartido 3.000 euros distribuidos en 31 premios que oscilaban entre los 50 y los 275 euros.

