El arquitecto autor del proyecto, durante una visita al solar de Bodegas Vinival.

El arquitecto autor del proyecto, durante una visita al solar de Bodegas Vinival.

«Vinival es una gran oportunidad de hacer algo único para Valencia. Y todo lo que es único ayuda a crear vínculos»

El prestigioso arquitecto, autor del proyecto en La Patacona en el solar que ocupan las antiguas bodegas, defiende una idea de una arquitectura «de espíritu mediterráneo y anclaje local muy poderoso»

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:37

Juan Herreros (Madrid, 1958) detiene el coche en el trayecto entre Santander y Palencia («Con pe», aclara con una sonrisa) para atender a LAS PROVINCIAS ... y reflexionar sobre su primer proyecto en Valencia, la urbanización del sector de las bodegas Vinival en La Patacona, que algo tiene de rareza: siendo uno de los arquitectos españoles de mayor prestigio, nunca había trabajado para clientes valencianos. «Es la primera vez», confiesa. «Es la que más cuesta, la primera. Cuando haces una, es más fácil que hagas más». Autor de una serie de edificios de enorme impacto en todo el mundo (el más famoso, su Museo Munch de Oslo), medita sobre la peculiaridad de este encargo para Valencia.

