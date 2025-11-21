Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sala final de la exposición, con un retrato de Mora. Irene Marsilla

Tributo a Francisco Mora, inventor del Ensanche de Valencia

Una exposición en el Ayuntamiento homenajea al arquitecto como artífice de la ciudad moderna

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:12

En la entrada al Mercado Colón por la calle Jorge Juan, un busto esculpido en bronce saluda al empadronado en Valencia y también al visitante. ... Lleva tanto tiempo allí anclada que la figura tiende a pasar desapercibida, a pesar de los innegables méritos que reúne quien fue así inmortalizado: se trata de Francisco Mora, saguntino de 1875, autor en efecto de este majestuoso edificio que fue desde luego mercado y hoy mantiene ese espíritu compartido con su oferta gastronómica, que le ha dado fama reciente. No siempre fue así: para los valencianos que nos precedieron por estas calles, este céntrico enclave fue pulmón decisivo de la vida comercial, igual que otras obras del arquitecto fallecido en 1961 contribuyeron a crear la Valencia moderna. Y también dejó para la posteridad otra obra, más intangible pero de alta importancia: su condición de redactor del plan de Ensanche que prefiguró su presente fisonomía.

