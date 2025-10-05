Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álvaro Gómez-Ferrer posa en el interior de la iglesia. José Luis Bort

El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura

El Movimiento Docomomo reconoce el valor de la obra emblemática del arquitecto Álvaro Gómez-Ferrer para la comunidad dominica

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:39

ños 60. Un joven Álvaro Gómez-Ferrer llega hasta una desarrapada esquina de El Vedat, por entonces un núcleo sin urbanizar, para emprender un abrumador ... proyecto. Tenía el encargo de los padres dominicos de construir un edificio donde se levantaría el Teologado de la orden de acuerdo con los nuevos códigos del momento. En lo religioso, porque se vivía bajo el influjo del Concilio Vaticano II, que imponía una renovada lógica en los ritos litúrgicos e incluso en la labor apostólica; en lo arquitectónico, porque la nueva generación de profesionales recién salidos de las aulas (la Facultad de Madrid, en su caso) se decantaba por un cambio en la ejecución de esta clase de edificios. Sesenta años después, puede concluirse que misión cumplida. Transformado en un octogenario que niega su edad con una curiosidad envidiable, que se mueve al ritmo de una cabeza también ejemplar, Gómez-Ferrer vuelve a El Vedat, charla con los padres que tutelan su edificio y comparte su íntima satisfacción: «Estoy muy emocionado».

