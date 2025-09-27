Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gilabert posa delante de su palacete. José Luis Bort

Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer

Cristina Gilabert recupera en Torrent una finca histórica que tendrá bajo su propiedad una nueva vida: influencer con un pie en España y otro en América, se plantea una rehabilitación conforme a su perfil profesional: un reto romántico

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:38

De Torrent, la finca conocida como Cà El Parat es un palacio que mira de tú a tú a otra de las construcciones más icónicas ... de la localidad: su emblemática Torre. Enclavado en el número uno de la plaza Colón, todo el edificio transpira riqueza patrimonial, historia, encanto… La clase de valores asociados a los estandartes de que dispone cada enclave donde habita la memoria ciudadana... y también una acuciante necesidad de mejora. Un elemental vistazo desde el exterior ya anticipa que, en efecto, cualquier posibilidad de resucitar al rico conjunto arquitectónico, tras largo tiempo cerrado, pasa por emprender una concienzuda reforma. Luego, un paseo por sus entrañas confirma esa primera impresión: los anteriores inquilinos parece que salieron huyendo de estas cuatro paredes que se distribuyen por las dos plantas que se suman a la baja y trepan también hacia una azotea que promete un nuevo futuro para este señorial ejemplo de buena arquitectura del siglo pasado. Un futuro más luminoso.

