Vuelve Open House Valencia con novedades: todos los edificios que se pueden visitar en 2025 Este año es necesario tener un carnet, que se obtiene de forma gratuita, para acceder a los espacios arquitectónicos a finales de octubre

Diferentes edificios que se pueden visitar en el OHV.

Open House Valencia, el festival de arquitectura de carácter internacional que se celebra en más de 50 ciudades de todo el mundo, vuelve a Valencia este mes de octubre con la apertura de espacios privados que podrán ser visitados por los valencianos, incluido el Roig Arena o el Espai Verd, y con una gran novedad, ya que este año será necesario tener un carné (gratuito) para acceder y visitar los edificios singulares.

La VII Edición del festival en Valencia tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de octubre de 2025, además de contar con una amplia programación de Actividades Satélite con actividades fuera de la ciudad y en diferentes municipios de la provincia.

Casi todas las actividades son gratis

La mayoría de las actividades del festival son gratuitas y sin inscripción previa. Para poder disfrutar de ellas necesitas un Carnet OHV, que es personal y gratuito y se descarga desde su web. Este carnet funciona como pase de acceso y deberás presentarlo en cada actividad a la que asistas.

Una vez lo tengas, debes consultar la programación completa y ver si la actividad es de acceso libre o si requiere inscripción previa, invitación o ticket. La mayor parte de las actividades son gratuitas y sin inscripción, aunque hay lugares con circunstancias excepcionales y rutas urbanas guiadas con aforo limitado. Las plazas se abren en la web a partir del 20 de octubre y se agotan rápido, recuerdan desde la organización, que aconsejan hacerse 'Amic OHV' para disfrutar de inscripción anticipada.

Espai Verd y San Juan del Hospital, por ejemplo, son obras muy demandadas y con aforo reducido. Por ello, las plazas disponibles están reservadas para las personas suscritas como AMICS OHV, quienes recibirán la información para las visitas por correo electrónico. Además, recuerda que els AMICS OHV disfrutan de pase preferente, por lo que siempre accederán a las visitas de manera prioritaria, aunque haya cola.

Puedes consultar el programa publicado por OHV:

Los edificios que se pueden visitar en Valencia

Hay 71 viviendas privadas, espacios comerciales y de oficinas, estudios, espacios culturales, históricos y públicos. El listado no es cerrado y podría cambiar, por lo que se aconseja visitar la web de OHV para ver la actualizada. (Nota: V: viernes; S=sábado; D=domingo)

Hay horarios «tipo franja» (p.e. 10:00h a 14:00h) y horarios con «pases concretos» (sólo a las horas especificadas, p. e. 10:00, 11:00 y 12:00). Si el horario es tipo franja, puedes ir a cualquier hora dentro del horario y esperar turno de visita. Si por el contrario son horas marcadas, significa que las visitas solo serán a esas horas concretasy debes llegar puntual.

• Los horarios «tipo franja» indican la hora de apertura y cierre del edificio. El último acceso será 30 minutos antes de la hora de cierre.

• La mayoría de las visitas son posibles gracias a la colaboración de los Voluntarios OHV, que harán todo lo posible para ofrecer una gran experiencia. En algunos casos, también encontrarás a los arquitectos o especialistas de la obra.

El listado completo

I. Edificios (Arquitecturas)

Hay 71 edificios para disfrutar, aunque como algunos tienen horarios múltiples el listado de posibles visitas supera el centenar.

1. CASA CONSISTORIAL. Pl. de l'Ajuntament, 1. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

2. REFUGI ANTIAERI. C/ de l'Arquebisbe Mayoral, 1. V (24 OCT). 16:00 a 19:00h.

3. AECOestudio. C/ Vilaragut, 4b. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

4. INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM) (El IVAM oculto). C/ de Guillem de Castro, 118. V (24 OCT). 17:30h.

5. FLAGSHIP STORE MOBALCO VALENCIA. C/ de Cirilo Amorós, 29. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

6. SHOWROOM STONELLUXE VALENCIA. C/ del Vestuari, 9. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

7. ESTUDIO EPIGRAM. C/ de la Pau, 17. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

8. DRASSANES DEL GRAU. Pl. Juan Antonio. Benlliure, s/n. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

9. CASA CABANYAL. C/ Progreso, 47. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

10. TEATRE EL MUSICAL. Pl. del Rosari, 3. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

11. SHOWROOM PORCELANOSA VALENCIA. C/ de Jorge Juan, 21. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

12. TALLER DE PROYECTOS COSÍN. C/ Denia, 3. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

13. VIVIENDA CIRILO. C/ Cirilo Amorós, 81. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

14. CLÍNICA DERMATOLÓGICA ALTHAIA. C/ Reina Na Germana, 14. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

15. MUSEO DE LA SEDA DE VALENCIA. C/ del Hospital, 7. V (24 OCT). 16:15 y 17:15h.

16. IGLESIA DE SAN NICOLÁS. Pl. de San Nicolás. V (24 OCT). 16:15 y 17:15h.

17. EL ESTUDIO DE HOMU ARQUITECTOS. Av. del Oeste 39, Bajo D1. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

18. JOYERÍA CANDELA EN RAMA. C/ de Carrasquer, 10. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

19. EL PATRIARCA Real Colegio del Corpus Christi. C/ de la Nau, 2. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

20. GARRIDO STUDIO OFFICE. C/ Conde Altea, 22. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

21. COSÍN ROOM. C/ Sevilla, 8. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

22. CUBICUP EXPERIENCE SPACE. C/ Reina Na Germana, 5. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

23. MADE STUDIO. C/ Centelles, 47. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

24. COMPLEJO POLICIAL DE ZAPADORES. C/ Zapadores, 48-50. V (24 OCT). 17:00, 18:00 y 19:00h.

25. COLEGIO DE ÓPTICOS Y OPTOMETRISTAS DE LA CV. C/ Guillem de Castro, 109. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

26. CASA ARTISTA. C/ Doctor Montserrat, 14, nº 6. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

27. OFICINAS ARQUEHA. C/ de Marvà, 19. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

28. ESPAI VIVES. Av. Blasco Ibáñez, 23. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

29. CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE SANTA MARÍA. Pl. de la Reina, 1. V (24 OCT). 16:00 a 17:30h.

30. CENTRO CÍVICO MAS CAMARENA. C/ Turquesa, s/n. Mas Camarena. BÉTERA. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

31. CASA VERTICAL. C/ Albotaina, 129. ALGEMESÍ. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

32. CASA DELS ESTELS. C/ José María Pemán, 24. ALBAL. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

33. PARQUE GULLIVER (Con visita al interior). Jardín del Turia, s/n. V (24 OCT). 16:00 a 20:00h.

34. FRONT RESTAURANTE. Edificio Terminal Hub, C/ de la Travesía, S/N, planta baja. V (24 OCT). 16:00 a 19:00h.

35. THE TERMINAL HUB (Sede Oficial OHV25). C/ de la Travesía. V (24 OCT). 16:00 a 19:00h.

36. ONLY YOU HOTEL VALENCIA. Pl. de Rodrigo Botet, 5. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

37. REFORMA MARQUÉS DE SOTELO. Av. Marqués de Sotelo, 7. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00h.

38. AECOestudio. C/ Vilaragut, 4b. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00h.

39. MUSEU VALENCIÀ DE LA IL·LUSTRACIÓ I LA MODERNITAT (MUVIM). C/ de Quevedo, 10. S (25 OCT). 11:00, 12:00 y 17:30h.

40. CENTRO CULTURAL BANCAJA. Pl. de Tetuan, 23. S (25 OCT). 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00h.

41. CC L'ESCORXADOR. C/ Sant Pere, 35-37. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:30 a 20:30h.

42. CASINET DEL CABAÑAL. C/ de Josep Benlliure, 272. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00h.

43. EL ROIG ARENA Y SU ENTORNO (Visita exterior). C/ Bomber Ramón Duart, 12. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

44. CC ALQUERIA ALBORS. Camí Alquería d'Albors, 4. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 19:00h.

45. CAIXAFORUM VALÈNCIA. C/ d'Eduardo Primo Yúfera, 1ª. S (25 OCT). 11:30h (VAL familiar), 12:00h (VAL) y 18:00h (VAL).

46. PARQUE GULLIVER (Con visita al interior). Jardín del Turia, s/n. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 19:00h.

47. FRONT RESTAURANTE. Edificio Terminal Hub, C/ de la Travesía, S/N, planta baja. S (25 OCT). 11:30 a 14:00h.

48. COLEGIO SEMINARIO DE SAN PÍO V. C/ de Sant Pius V, 9. S (25 OCT). 10:00, 11:15 y 12:30h.

49. TEATRE EL MUSICAL. Pl. del Rosari, 3. S (25 OCT). 16:00 a 20:00h.

50. COLEGIO GUADALAVIAR. Av. de Blasco Ibáñez, 56. S (25 OCT). 16:00 a 20:00h.

51. MERCADO DE COLÓN. C/ Jorge Juan, 19. S (25 OCT). 16:00 a 20:00h.

52. SHOWROOM PORCELANOSA VALENCIA. C/ de Jorge Juan, 21. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

53. VIVIENDA CIRILO. C/ Cirilo Amorós, 81. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

54. CLÍNICA DERMATOLÓGICA ALTHAIA. C/ Reina Na Germana, 14. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

55. PASAJE 94. C/ Trinitarios, 13. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00h.

56. FLAGSHIP STORE MOBALCO VALENCIA. C/ de Cirilo Amorós, 29. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

57. SHOWROOM STONELLUXE VALENCIA. C/ del Vestuari, 9. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00h.

58. MUSEO DE LA SEDA DE VALENCIA. C/ del Hospital, 7. S (25 OCT). 11:15 y 12:15h.

59. CENTRE CULTURAL LA BENEFICÈNCIA. C/ de la Corona, 36. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

60. IGLESIA DE SAN NICOLÁS. Pl. de San Nicolás. S (25 OCT). 11:15 y 12:15h y 16:15 y 17:15h.

61. JOYERÍA CANDELA EN RAMA. C/ de Carrasquer, 10. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00h.

62. MERCADO CENTRAL. Pl. del Mercado Central, s/n. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

63. EL PATRIARCA Real Colegio del Corpus Christi. C/ de la Nau, 2. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

64. CUBICUP EXPERIENCE SPACE. C/ Reina Na Germana, 5. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

65. CC NAVE 3 RIBES. C/ de les Filipines, s/n. S (25 OCT). 11:00 a 14:00h.

66. COMPLEJO POLICIAL DE ZAPADORES. C/ Zapadores, 48-50. S (25 OCT). 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00h.

67. MADE STUDIO. C/ Centelles, 47. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

68. JARDÍ BOTÀNIC. C/ de Quart, 80. S (25 OCT). 16:00h a 20:00h.

69. CAMPUS TURIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA. C/ Guillem de Castro, 175. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00h.

70. COLEGIO DE ÓPTICOS Y OPTOMETRISTAS DE LA CV. C/ Guillem de Castro, 109. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00h.

71. CASA ARTISTA. C/ Doctor Montserrat, 14, nº 6. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00h.

72. OFICINAS ARQUEHA. C/ de Marvà, 19. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

73. RESIDENCIAL SANTA MARÍA MICAELA. C/ Santa Micaela, 18. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

74. ESPAI VIVES. Av. Blasco Ibáñez, 23. S (25 OCT). 10:00h a 14:00h.

75. ANTIGUA FÁBRICA TABACALERA. C/ d'Amadeu de Savoia, 11. S (25 OCT). 10:00h a 14:00h.

76. CENTRE CULTURAL LA NAU. C/ de la Universitat, 2. S (25 OCT). 10:00h a 14:00h.

77. CENTRE ARQUEOLÒGIC L'ALMOINA. Pl. de Dècim Juni Brut, s/n. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 19:00h.

78. PALACIO DEL MARQUÉS DE CAMPO Museo de la Ciudad. Pl. de l´Arquebisbe, 3. S (25 OCT). 10:00 a 13:30h.

79. CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE SANTA MARÍA. Pl. de la Reina, 1. S (25 OCT). 10:30 a 14:00h.

80. FSA FRAN SILVESTRE ARQUITECTOS ESTUDIO. Av. del Escultor Andreu Alfaro, 13. GODELLA. S (25 OCT). 10:00.

81. CASA VERTICAL. C/ Albotaina, 129. ALGEMESÍ. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00h.

82. CASA ESCALETA. C/ San Josep, 42-1. ALFAFAR. S (25 OCT). 16:00 a 18:00h.

83. CASA JUMA. C/ Mossèn Cuenca, nº 53B. PINEDO. S (25 OCT). 12:00 a 14:00h.

84. CENTRO CÍVICO MAS CAMARENA. C/ Turquesa, s/n. Mas Camarena. BÉTERA. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

85. ANTIGUAS BODEGAS VINIVAL. Av. Blasco Ibáñez, 44. ALBORAIA. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h y 16:00 a 19:00h.

86. CASA DELS ESTELS. C/ José María Pemán, 24. ALBAL. S (25 OCT). 10:00 a 14:00h.

87. CONJUNTO SAN JUAN DEL HOSPITAL. C/ del Trinquet de Cavallers, 5. S (25 OCT). Horario exclusivo para Amics OHV.

88. ONLY YOU HOTEL VALENCIA. Pl. de Rodrigo Botet, 5. D (26 OCT). 10:00 a 14:00h.

89. AECOestudio. C/ Vilaragut, 4b. D (26 OCT). 10:00 a 14:00h.

90. PASAJE 94. C/ Trinitarios, 13. D (26 OCT). 10:00 a 14:00h.

91. DRASSANES DEL GRAU. Pl. Juan Antonio. Benlliure, s/n. D (26 OCT). 10:00 a 14:00h.

92. CC REINA 121. C/ de la Reina, 121. D (26 OCT). 10:00 a 14:00h.

93. CAIXAFORUM VALÈNCIA. C/ d'Eduardo Primo Yúfera, 1ª. D (26 OCT). 11:30h (CAS familiar), 12:00h (CAS).

94. PARQUE GULLIVER (Con visita al interior). Jardín del Turia, s/n. D (26 OCT). 11:00 a 14:00h.

95. FRONT RESTAURANTE. Edificio Terminal Hub, C/ de la Travesía, S/N, planta baja. D (26 OCT). 11:30 a 14:00h.

96. COLEGIO GUADALAVIAR. Av. de Blasco Ibáñez, 56. D (26 OCT). 10:00 - 14:00h.

97. VIVIENDA CIRILO. C/ Cirilo Amorós, 81. D (26 OCT). 10:00 a 14:00h.

98. MUSEO DE LA SEDA DE VALENCIA. C/ del Hospital, 7. D (26 OCT). 11:15 y 12:15h.

99. CENTRE CULTURAL LA BENEFICÈNCIA. C/ de la Corona, 36. D (26 OCT). 10:00 a 14:00h.

100. CUBICUP EXPERIENCE SPACE. C/ Reina Na Germana, 5. D (26 OCT). 10:00 a 12:00h.

101. CC NAVE 3 RIBES. C/ de les Filipines, s/n. D (26 OCT). 11:00 a 14:00h.

102. JARDÍ BOTÀNIC. C/ de Quart, 80. D (26 OCT). 10:00h a 14:00h.

103. PALACIO DEL MARQUÉS DE CAMPO Museo de la Ciudad. Pl. de l´Arquebisbe, 3. D (26 OCT). 10:00 a 13:30h.

104. ANTIGUAS BODEGAS VINIVAL. Av. Blasco Ibáñez, 44. ALBORAIA. D (26 OCT). 10:00 a 14:00h.

105. ESPAI VERD. D (26 OCT). Horario exclusivo para Amics OHV.

II. Rutas Urbanas (Open Walks)

Las Open Walks requieren inscripción previa a partir del 20 de octubre.

R01. DE LA PLAZA DE AMÉRICA A CIUDAD UNIVERSITARIA. Esquina C/ Ciril Amorós con Plaza de América. V (24 OCT). 17:00h.

R02. GOERLICH: URBANISMO Y ARQUITECTURA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA. Edificio Roig-Vives 1940 (C/ Xátiva, 4). V (24 OCT). 17:30h.

R03. LA MURALLA ISLÁMICA: LOS MUROS DE BALANSIYA. Torres de Serranos (Plaza de los Fueros). V (24 OCT). 17:30h.

R04. URBANISMO REFUGIO. Fachada Norte de la Estación del Norte (C/ Bailén, 10). V (24 OCT). 18:00h.

R05. VALENCIA MARÍTIMA. Edificio Veles e Vents. V (24 OCT). 18:00h.

R06. BRUTALISM AND MODERNITY (ING). Colegio Alemán (C/ Jaume Roig, 16). V (24 OCT). 18:00h (ING).

R07. RUTA POR EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL MARÍTIMO. Mercader Cabanyal (C/ de Joan Mercader, 16). S (25 OCT). 10:00h.

R08. LA VALENTIA ROMANA: UN PASEO POR LOS ORÍGENES DE LA CIUDAD. Museo de La Almoina (Plaza Décimo Juno Bruto, s/n). S (25 OCT) y D (26 OCT). 10:00h.

R09. ENERGÍA, SOSTENIBILIDAD Y CIUDAD: EL EFECTO ISLA DE CALOR.... Plaza del Músico López Chavarri. S (25 OCT). 10:30h.

R10. FORMA, COLOR Y SONIDO. PASEO SENSORIAL PARA NIÑOS CON SUS PADRES. Edificio la Luz (C/ Álvaro de Bazán, 8-12). S (25 OCT). 11:00h.

R11. LAS DOS CARAS DE LA ARQUITECTURA DURANTE EL FRANQUISMO. Quiosco de la Pérgola (Paseo Alameda, 1). S (25 OCT) (CAST) y D (26 OCT) (ING). 11:00h.

R12. URBANISMO TÁCTICO Y ARQUITECTURA EFÍMERA.... Parque Pérez Galdós (Av. Pérez Galdós, 10). S (25 OCT). 12:00h.

R13. LOS 10 IMPRESCINDIBLES DE OHV. Parque Central (Entrada C/ Filipinas). S (25 OCT). 17:00h.

R14. VALENCIA MODERNISTA. Mercado de Colón (C/ Jorge Juan, 19). S (25 OCT). 17:30h.

R15. MORENO BARBERÁ Y EL CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ. Facultad de Filosofía (Av. Blasco Ibáñez, 30). S (25 OCT). 18:00h.

R16. UNA LÍNEA A TRAVÉS DE VALENCIA. Finca Roja (Esquina C/ Albacete con C/ Malauer). D (26 OCT). 10:00h.

R17. MOSAICO NOLLA A VALÈNCIA. Universidad Europea de Valencia (C/ Guillem de Castro, 175). D (26 OCT). 11:00h.

R18. LAS PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO. Puerta barroca de la Catedral, junto al Micalet (Plaza de la Reina). D (26 OCT). 11:00h.

III. Actividades Satélite

Las Actividades Satélite tienen varios formatos (acceso libre, invitación o premium con ticket).

FORMACIÓN VOLUNTARIADO II. Universidad Europea de Valencia. Salón de Actos. 16/09 (M). 17:30h.

FORMACIÓN VOLUNTARIADO III. ETSA-UPV. Sala de Proyecciones. 23/09 (M). 17:30h.

XÀTIVA MUNICIPIO INVITADO OHV (Incluye visitas a edificios, rutas urbanas y Esmorzaret OHV). Xàtiva. Del 27/09 al 28/09. Todo el día.

EXPERIENCIA SHOWCOOKING. Flagship Store Mobalco Valencia. 01/10 (X). 19:00h.

ACTO DE PRESENTACIÓN OFICIAL. The Terminal Hub. Sede Oficial OHV25. 03/10 (V). 12:00h.

OPEN TALK «La belleza eficaz» (Con Pablo Camarasa, de Fran Silvestre Arquitectos). Ámbito Cultural de El Corte Inglés Colón. 03/10 (V). 19:00h.

COCENTAINA MUNICIPIO INVITADO OHV (Incluye visitas a edificios, rutas urbanas y Picaeta OHV). Cocentaina. Del 4/10 al 5/10. Todo el día.

VISITA DE OBRA. Construcción Industrializada en Madera (Público profesional). No se especifica lugar concreto. 06/10 (L). 11:00h.

PAISAJISMO. Visita al jardín experimental (Público profesional). Náquera. 07/10 (M). 19:00h.

OPEN PREMIUM. Refugio en la Viña de Ramón Esteve (Incluye visita a la vivienda, cata de vinos y comida). Fontanars dels Alforins. 11/10 (S). 10:30h.

OPEN PREMIUM. Castillo de Peñíscola (Visita guiada con Balaguer+Vicén Arquitectos, incluye autobús y comida). Castillo de Peñíscola. 12/10 (D). 9:15h.

OPEN TALK «(Sobre)vivir en una vivienda patrimonial». Salón de Actos del Colegio de Ópticos-Optometristas de la CV. 14/10 (M). 19:00h.

OPEN SHOWROOM. Visita a las oficinas y fábrica de Viccarbe. No se especifica lugar concreto. 15/10 (X). 18:15h.

TALLER «Calidad del aire y recuperadores de calor». Sede de la Oficina de la Energía Ayora-Valencia. 16/10 (J). 18:00h.

OPEN TALK «Do's & don'ts a la hora de reformar tu casa». Sede Cubicup. 17/10 (V). 19:00h.

LLÍRIA MUNICIPIO INVITADO OHV (Incluye visitas a edificios, rutas urbanas y Esmorzaret OHV). Llíria. Del 18/10 al 19/10. Todo el día.

TALLER «Ilustración arquitectónica en el Cabanyal». CC L'Escorxador del Cabanyal. 18/10 (S). 10:00h.

Especial Open Walk con AMMEC (Ruta inclusiva). No se especifica lugar concreto. 18/10 (S). 10:00h y 15:30h.

ACTO DE BIENVENIDA VOLUNTARIADO + AMICS OHV. The Terminal Hub. Sede Oficial OHV25. 19/10 (D). 12:00h.

OPEN TALK «Arquitectura para la comunicación» (Visita y mesa redonda en À Punt Mèdia). Burjassot. 20/10 (L). 16:30h.

OPEN TALK «Experience Space». Sede Cubicup. 21/10 (M). 18:30h.

OPEN TALK «Hacer ciudad: el CAHH y el Roig Arena» (Con ERRE). Centro de Arte Hortensia Herrero. 22/10 (X). 19:00h.

URBAN SKETCHING. «Plaza del Ayuntamiento 360º». Plaza del Ayuntamiento. 23/10 (J). 17:00h.

VIAJE DE PRENSA. València. Del 23/10 al 25/10. Consultar.

TEATRO INFANTIL «Amparito, la filla del mestre». CC Alqueria Albors. 24/10 (V). 18:00h.

TALLER INFANTIL «Pequeños arquitectos, construye tu maqueta de la Nave 3». CC Nave 3 Ribes. 25/10 (S). 11:00h.

TALLER INFANTIL «Rascacielos: Retos de altura». CaixaForum València. Del 25/10 al 26/10. Consultar.

FIESTA DE CLAUSURA. Voluntariado + AMICS OHV. The Terminal Hub. Sede Oficial OHV25. 26/10 (D). 18:30h.

COLECCIÓN DE ARQUITECTURAS OHV. Presentación del libro «Poblats Marítims...«. CC L'Escorxador. 28/10 (M). 19:00h.

OPEN TALK «Espacios que hablan: del pasado industrial al presente cultural». CC Nave 3 Ribes. 30/10 (J). 19:00h.

CONCIERTO «Gran gala lírica» (Con Harmonie Ensemble y Ajuntament de Llíria). Esglèsia de la Sang, Llíria. 2/11 (D). 10:00h.

OPEN TALK «Un any de la DANA: arquitectura, urbanisme i reconstrucció». Ajuntament de Catarroja. Salón de Actos. 4/11 (M). 19:00h.

MIRADORS DE L'HORTA. Ruta en bici. Vinalesa, Horta Nord. 6/11 (J). 19:00h.

MANISES MUNICIPIO INVITADO OHV (Incluye visitas a edificios, rutas urbanas y Esmorzaret OHV). Manises. Del 8/11 al 9/11. Todo el día.

CATA DE VINOS. Estudios de Arquitectura OHV25. Universidad Europea de Valencia. 10/11 (L). 18:30h.

MEET THE ARTIST. Experiencia + Cóctel. Only YOU Hotel Valencia. Consultar.

VISUAL STORIES. Concurso de fotografía (Acto de Entrega de Premios). Centro Sociocultural Ayora - Javier Goerlich. Consultar en web

Open House

Open House se celebra en Valencia, pero también en más de 60 ciudades de todo el mundo, entre ella Londres, Nueva York, Melbourne, Buenos Aires, Barcelona.... Se trata de un proyecto de divulgación cultural cuya misión es acercar el arte, el diseño y la arquitectura a la ciudadanía, a través de visitas guiadas gratuitas a edificios, mesas redondas, concursos y todo tipo de actividades culturales.