Open House, cada año más itinerante

En las últimas ediciones, el festival Open House ha intensificado su vocación itinerante bajo la dirección de la arquitecta Sara Portela, que explora la veta ... donde ya profundizara su antecesor, Javier Domínguez. Es una manera de contribuir a la intención de fondo del programa: divulgar la arquitectura entre el gran público y ayudar a mejorar su conocimiento entre la sociedad valenciana. Con este objetivo han sido recurrentes las expediciones al interior de la Comunitat, que en la edición 2025 han seguido un guión donde conviven exitosas experiencias programadas en anteriores ediciones con una serie de novedades incorporadas este año.

La primera de ellas, celebrada el pasado sábado, consistió en la visita a un destino más o menos habitual de Open House: la casa 'Refugio en la Viña', vivienda del arquitecto Ramón Esteve. Un espacio muy singular, enclavado en Fontanars dels Alforins, que el propio Esteve presentó durante el recorrido para un grupo de invitados, bajo premisas compartidas con el propósito divulgador que distingue al festival. «La arquitectura nos rodea, pero es la gran desconocida«, les explicó. Y añadía; »La arquitectura vibra, trasciende, interactúa en todos los sentidos y, a través de la materia, llega a la emoción. No se puede entender la arquitectura si no es de manera experiencial«. A su juicio, en esta clase de atributos »reside el valor de Open House Valencia, una iniciativa que hace posible que el gran público descubra la esencia« de esta disciplina artística.

La principal novedad de este perfil viajero de Open House tiene como destino Xátiva, localidad que el próximo fin de semana (los días 27 y 28 de septiembre) será reconocida como municipio invitado durante un recorrido por sus principales tesoros arquitectónicos: mediante un programa de visitas gratuitas, se visitarán importantes edificios patrimoniales como el Palacio de l'Ardiaca, la Casa Fenollet o los Baños Árabes. También está programada una serie de rutas guiadas: 'Xàtiva medieval', 'Los patios de Xàtiva' y 'La Xàtiva dels Borja'.

Y en el mes de octubre llegarán nuevas propuestas con exposiciones y conferencias que se completarán con el programa que se podrá disfrutar en Cocentaina, Llíria y Manises, los otros Municipios Invitados este año. Para Portela, «el festival es mucho más que un fin de semana intenso dedicado a la arquitectura en Valencia: es un programa abierto a municipios valencianos con un rico patrimonio cultural, una propuesta para conocer, difundir y disfrutar de la arquitectura que nos rodea todos los días, un espacio para empresas, profesionales y público en general que tienen en común la pasión y el amor por la arquitectura«. Octubre es de hecho el momento clave para Open House Valencia, porque su extenso programa de actividades culminará los días 24, 25 y 26 de octubre, cuando se abrirán al público más de 70 edificios emblemáticos de la capital, con epicentro este año en una sugerente construcción: The Terminal Hub.