Mercado Colón, joya modernista de Valencia. José Luis Bort

Modernismo, la joya de la Comunitat Valenciana que aún pudo brillar más

Un estilo que dejó muestras espléndidas por toda la Comunitat, de Valencia a Alcoy pasando por Novelda, Castellón y otros rincones, pero sufrió la amputación de valiosos tesoros a manos de la piqueta

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:41

Dice el erudito Daniel Benito Goerlich que el modernismo en la Comunitat dispone de una muy acusada identidad, reflejada en las valiosas muestras que atesora ... de Valencia a Alcoy, pasando por numerosas localidades: las otras dos capitales de provincia, por ejemplo. A los casos de Alicante y Castellón se pueden sumar los ejemplos de espléndida arquitectura que custodian Nules, Novelda, Paterna... Aunque también añade el prestigioso experto en Historia del Arte una pertinente precisión: esa identidad propia del modernismo valenciano nace no sólo de la influencia cercana en lo geográfico y lo histórico de la vecina tierra catalana, por donde el modernismo entró en España. También obedece a lo que llama «interacciones» con otros territorios, un curioso fenómeno que activa sugerentes relecturas sobre cómo se implantó ese lenguaje artístico entre nosotros, aunque sin ensombrecer la certeza principal que esgrime Goerlich: esa personalidad propia que cada municipio de la Comunitat digiere según su particular ADN.

