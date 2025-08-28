Vuelve la lucha por los derribos en la costa: manifestación en Alicante por la demolición de 60 casas Los vecinos de Babilonia en Guardamar del Segura inician una marcha hasta la subdelegación del Gobierno para intentar paralizar el derribo de sus viviendas

La problemática de los deslindes en la costa valenciana da un paso más ya que el Servicio Provincial de Costas de Alicante ha puesto fecha para demoler las históricas viviendas de Babilonia, en Guardamar del Segura. El próximo 15 de septiembre, si nada lo impide, estas 59 casas a pie de playa serán historia tras décadas de expedientes y procedimientos judiciales.

Las familias y vecinos afectados consideran una injusticia esta actuación y denuncian la falta de transparencia de las Administraciones Públicas. Para intentar mantener sus viviendas, saldrán caminando desde Guardamar del Segura, comenzando la travesía este jueves para llegar el próximo viernes 29 de agosto a la Plaza de La Montañeta de Alicante, frente a la Subdelegación del Gobierno y frente al Servicio Provincial de Costas del Ministerio.

Se trata de la Marcha de la arena que acabará con una concentración ante Servicio de Costas y Subdelegación del Gobierno en Alicante, para dirigir al Presidente del Gobierno, y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la solicitud de que se suspendan con carácter urgente dichos derribos.

«En el caso de las centenarias Casas de Babilonia, que se construyeron por la propia promoción de la Administración en los años 30 del pasado siglo, y dentro de la más estricta legalidad, se pretende señalarles como culpables de un problema del que son víctimas», lamentan los afectados.

Esta Asociación vecinal ha necesitado del auxilio de una pregunta escrita parlamentaria, 3 requerimientos de acceso a información pública y queja al Defensor del Pueblo para poder acceder a estudios técnicos que Costas «ocultó» en los procedimientos.

«Se acumulan los estudios y pronunciamientos técnicos en los que queda claramente acreditado que, la verdadera causa de la desaparición de la playa de Babilonia, es la falta de aportes del río Segura, habiéndose perdido el alimento natural de esta playa. Con el catalizador y acelerante que supuso la construcción, en sentido contrario, del espigón de la desembocadura del Río Segura (único espigón en toda la costa del Mediterráneo orientado a norte) y sin estudio de impacto ambiental», señalan los propietarios de Babilonia.

Estos vecinos piden que más ciudadanos se sumen a la marcha en protesta por el derribo ya que esta urbanización no es la única afectada por los anunciados deslindes.

«Porque si hoy quieren derribarlas aquí, mañana podrán hacerlo con las casas de cualquier ciudadano por cualquier otra razón ilegítima. Las casas de playa Babilonia cumplen con los requisitos previstos de la norma autonómica y se ha instado en plazo esta solicitud de protección cautelar. Sería una gravísima injusticia, que se consumara la pretensión del Ministerio sin dar cumplimiento antes del 15 de septiembre a lo que prevé y establece la ley en cuanto a su protección cautelar».