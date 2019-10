La víctima, a un asesor: «Nene, si no me aparto, me pilla el coche» EP ALICANTE. Sábado, 19 octubre 2019, 01:12

Ayer también declaró ante el tribunal un empleado de Resinas Samar, y asesor personal de la víctima, quien relató que un mes antes del crimen, en la finca familiar, pudo ver a través de una pantalla de televisión un Volvo negro que pegaba un frenazo de ruedas y posteriormente un acelerón. Según afirmó, la víctima le dijo: «Nene, si no me aparto me pilla». Todos los testigos han coincidido en sus declaraciones en que las relaciones en la familia estaban totalmente rotas desde que murió el padre y que «había mucho sufrimiento». También, que María del Carmen Martínez les había dicho que sus hijas no le hablaban. El director de logística de la distribuidora de una de las filiales de Samar Internacional ha declarado, que la víctima, en una ocasión le dijo que los maridos de sus hijas «no daban la talla».