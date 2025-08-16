Tres detenidos en Alicante por robar con violencia 2.550 euros a un hombre Abordaron al varón con la excusa de comprarle tabaco

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alicante a tres varones, de entre 26 y 30 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Los detenidos abordaron a otro varón con la excusa de comprarle tabaco y le sustrajeron con violencia la cantidad de 2550 euros que portaba en el bolsillo del pantalón.

Agentes de seguridad ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 para que se dirigieran a la zona de acceso al Ferry de Argelia del Puerto de Alicante, donde al parecer se acababa de producir un robo con violencia.

La patrulla comisionada al lugar observó a un tumulto de gente que les indicaba que los dos hombres que tenían retenidos el personal de seguridad habían cometido un robo con violencia.

Por su parte, la víctima manifestó a los agentes que tres varones se habían acercado a él con la excusa de comprarle tabaco y al darse cuenta de que portaba una cantidad importante de dinero en su bolsillo comenzaron a golpearle, consiguiendo sustraerle unos 2550 euros.

Los hechos fueron presenciados por los vigilantes de seguridad de la zona los cuales consiguieron retener a dos de los autores hasta la llegada de la dotación policial, no pudiendo dar alcance al tercero de ellos que salió a la carrera del lugar con el dinero.

Una vez detenidos dos de los autores de los hechos, los agentes realizaron gestiones con el fin de identificar y detener al otro varón que había participado en el robo y que presuntamente había huido con el dinero sustraído, siendo localizado dos horas más tarde y llevándose a cabo su detención.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.

Prevención y colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda la importancia de no llevar grandes cantidades de dinero u objetos de valor a la vista en espacios públicos y de mantener la alerta ante situaciones sospechosas. Asimismo, se destaca la relevancia de la colaboración ciudadana, fundamental para poner en conocimiento cualquier hecho delictivo.

La Policía Nacional pone a disposición de cualquier ciudadano varios canales de comunicación tanto a través del número de teléfono 091, de la página web oficial de la Policía Nacional www.policia.es o de la aplicación para dispositivos móviles AlertCops

