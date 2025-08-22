Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Playa de Levante, en Benidorm. EFE

Las tres conocidas playas de Alicante que han recibido banderas negras

En la Comunitat Valenciana se han otorgado seis de estos distintivos negativos

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:09

Un año más, Ecologistas en Acción ha señalado con 48 banderas negras a varias playas españolas. Este informe anual saca a la luz los principales problemas ambientales que presentan las costas de la península.

En la Comunitat Valenciana se han otorgado seis de estos distintivos negativos.

Por su parte, la provincia de Alicante ha sido señalada con dos banderas negras que afectan directamente a tres enclaves turísticos emblemáticos: la playa de Levante en Benidorm y las calas Mosca (Orihuela) y Ferris (Torrevieja).

Así, la Playa de Levante de Benidorm ha recibido este distintitvo negativo por su contaminación. «La falta de inversiones en infraestructuras en tiempo y forma, y en especial el aumento de la turistificación y urbanismo depredador resulta en actuaciones in extremis para que no se sigan rompiendo estaciones depuradoras. Todo ello ha provocado la justificación administrativa de vertidos fecales «controlados» directos en un parque natural y en playas cercanas», han aseverado. «Dado además que no hubo avisos preventivos en playa ni se han presentado informes posteriores de niveles de e-coli. El daño e impacto ambiental en el parque y la incidencia en la calidad de aguas de la playa cercana han sido evidentemente muy significativos. Esta actuación sienta un precedente para que los vertidos fecales sean legales», recalcan desde la organización ecologista.

Otras dos zonas señaladas por la mala gestión ambiental y la presión urbanística son las calas Mosca (Orihuela) y Ferris (Torrevieja). La nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa abre la puerta a la construcción a solo 100 metros del litoral.

