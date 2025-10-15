Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Acceso a la autopista AP-7 en dirección Alicante, al sur de Valencia M. Molines

Transportes pide más fondos a Hacienda para pagar la gratuidad de la AP-7 en Alicante

En agosto de 2028 pasará a formar parte de la Dirección General de Carreteras como una autovía más

EP

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:02

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha pedido autorización al Ministerio de Hacienda para elevar su límite de gasto, con el objetivo de hacer frente a nuevas necesidades de capital, entre ellas la gratuidad de la AP-7 en la Circunvalación de Alicante.

El Consejo de Ministros de este martes ha autorizado elevar hasta los 49 millones en el año 2028 ese límite de compromiso de gasto para SEITT, la sociedad dependiente de Transportes que gestiona las autopistas rescatadas que quebraron en la crisis financiera de 2008.

Desde julio de 2024, la AP-7 en Alicante es gratuita como consecuencia de una prueba piloto para observar el comportamiento del tráfico, pero esa gratuidad se establecerá finalmente de forma permanente.

En agosto de 2028 pasará a formar parte de la Dirección General de Carreteras como una autovía más, pero hasta ese momento seguirá adscrita a SEITT. En 2024, esa autopista ingresó un 29% menos que el año anterior, debido a la gratuidad.

La elevación del compromiso de gasto no se debe solo a la AP-7, sino también a la adecuación del marco financiero de la empresa a la evolución real de los costes de ejecución de los proyectos de inversión previstos.

