La Vega Baja registra un terremoto de 1,8 grados Se ha sentido, además de en Los Montesinos, en Torrevieja, Guardamar del Segura, Rojales, Almoradí, San Fulgencio y Benijófar EFE Alicante Viernes, 12 julio 2019, 12:25

Un terremoto de magnitud 1,8 en la escala de Richter se ha producido esta noche, a las 23.41 horas, con epicentro al oeste de Los Montesinos, al sur de la provincia de Alicante, ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Según la web del IGN, el ligero movimiento sísmico ha tenido lugar a una profundidad de cinco kilómetros y se habría sentido, además de en Los Montesinos, en Torrevieja, Guardamar del Segura, Rojales, Almoradí, San Fulgencio y Benijófar, localidades de la comarca de la Vega Baja.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado a Efe que no se habían registrado daños personas ni materiales, mientras fuentes de la Policía Local de Los Montesinos han indicado a Efe que no habían recibido llamadas de emergencia y han afirmado que no se han producido desperfectos en ese municipio.

De igual manera, el Consorcio Provincial de Bomberos no había recibido llamadas telefónicas.