Retenciones en la A-31 en Monforte del Cid y en la A-7 en Albatera por dos accidentes
La circulación era lenta en estos dos puntos
EP
Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:45
Dos accidentes han provocado retenciones esta mañana en la A-31 en Monforte del Cid y en la A-7 a su paso por Cox y Albatera, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Así, la A-31, a la altura del municipio alicantino de Monforte del Cid, registraba esta mañana retenciones en sentido Alicante como consecuencia de un accidente producido sobre las 7.40 horas que ha obligado a cortal el carril izquierdo de la vía. En concreto, la circulación lenta se estaba registrando entre los kilómetros 217 en Monforte del Cid y 220 en Orito.
📢🔴En Alicante, un accidente complica la circulación en la A-31 a la altura de Monforte del Cid.— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 22, 2025
➡️Hacia la capital alicantina.
➡️Incidente en el P.K. 220.
➡️Corta el carril izquierdo.
🚨Les pedimos que mantengan la distancia de seguridad. pic.twitter.com/YJyV6kVEqN
Asimismo, a primera hora de esta mañana se ha producido otro accidente en sentido Alicante capital en la autovía A-7, a su paso por Cox y Albatera que causa tráfico lento y provoca el estrechamiento del carril derecho.