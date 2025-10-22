Retenciones en la A-31 en Monforte del Cid y en la A-7 en Albatera por dos accidentes La circulación era lenta en estos dos puntos

Dos accidentes han provocado retenciones esta mañana en la A-31 en Monforte del Cid y en la A-7 a su paso por Cox y Albatera, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así, la A-31, a la altura del municipio alicantino de Monforte del Cid, registraba esta mañana retenciones en sentido Alicante como consecuencia de un accidente producido sobre las 7.40 horas que ha obligado a cortal el carril izquierdo de la vía. En concreto, la circulación lenta se estaba registrando entre los kilómetros 217 en Monforte del Cid y 220 en Orito.

Asimismo, a primera hora de esta mañana se ha producido otro accidente en sentido Alicante capital en la autovía A-7, a su paso por Cox y Albatera que causa tráfico lento y provoca el estrechamiento del carril derecho.