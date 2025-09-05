Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Recatan a varias personas de una patera en Alicante. Europa Press

Rescatan en Alicante una patera con 19 personas, con una embarazada y dos menores, y tres traslados al hospital

Cruz Roja ha atendido a siete personas con heridas de diversa consideración, y se han efectuado tres traslados a centros hospitalarios

Redacción

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:30

Una patera con 19 personas a bordo ha sido localizada este jueves en La Vila Joiosa (Alicante). Entre ellas, había una mujer embarazada y dos menores. Tres de los arribados han sido trasladados a un centro hospitalario.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Asistencia Humanitaria a Inmigrantes en la Costa (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha atendido a las 19 personas en el Puerto de Alicante, según ha indicado la organización humanitaria en un comunicado.

Entre las 19 personas, había 15 varones adultos y dos mujeres adultas, una de ellas embarazada). Además, dos son menores de edad --uno no acompañado y un niño de seis años acompañado de sus padres--.

Cruz Roja ha atendido a siete personas con heridas de diversa consideración, y se han efectuado tres traslados a centros hospitalarios, uno de ellos el de la mujer embarazada, debido a dolores abdominales.

