Rescatan en Alicante una patera con 19 personas, con una embarazada y dos menores, y tres traslados al hospital

Una patera con 19 personas a bordo ha sido localizada este jueves en La Vila Joiosa (Alicante). Entre ellas, había una mujer embarazada y dos menores. Tres de los arribados han sido trasladados a un centro hospitalario.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Asistencia Humanitaria a Inmigrantes en la Costa (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha atendido a las 19 personas en el Puerto de Alicante, según ha indicado la organización humanitaria en un comunicado.

Entre las 19 personas, había 15 varones adultos y dos mujeres adultas, una de ellas embarazada). Además, dos son menores de edad --uno no acompañado y un niño de seis años acompañado de sus padres--.

Cruz Roja ha atendido a siete personas con heridas de diversa consideración, y se han efectuado tres traslados a centros hospitalarios, uno de ellos el de la mujer embarazada, debido a dolores abdominales.