Un ejemplar de dragón azul. Alfredo Ubierna León

Reabren al baño las playas de Guardamar del Segura tras detectar ejemplares de dragón azul

El Ayuntamiento ha reactivado el dispositivo preventivo para detectar posibles ejemplares arrastrados por las corrientes

EP

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:50

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura ha reabierto este sábado a mediodía al baño las playas de la localidad, tras izar este viernes por la tarde la bandera roja en sus playas, que prohibía el baño, por la detección de nuevo cinco ejemplares del conocido como dragón azul ('Glaucus atlanticus').

El alcalde de la localidad, José Luis Sáez, a través de sus redes sociales ha precisado ya hay bandera amarilla en las playas de Guardamar, por lo que el baño está permitido.

Este viernes, se localizaron cuatro ejemplares de dragón azul en la Playa Ortigues y el otro en la Centro, por lo que se activó la bandera roja en los arenales.

El Ayuntamiento ha reactivado el dispositivo preventivo para detectar posibles ejemplares arrastrados por las corrientes. Los servicios municipales, policía, salvamento y socorrismo y medio ambiente permanecen atentos a la evolución de la situación e irán informando sobre las diferentes medidas a tomar.

El dragón azul es un pequeño molusco marino cuya picadura puede provocar dolor intenso, vómitos y reacciones adversas. Por la seguridad ciudadana, el baño está totalmente prohibido y han pedido «máxima prudencia y colaboración».

El consistorio ha aconsejado a la ciudadanía que, si ven un ejemplar, no lo toquen, ni con guantes; avisen a socorristas o autoridades. En caso de picadura, recomiendan enjuagar con agua salada, aplicar paños fríos y acudir al puesto de socorro o centro de salud.

El jueves 21 de agosto, Guardamar ya izó la bandera roja tras la aparición de dos ejemplares de dragones azules en la playa de Vivers.

