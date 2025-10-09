La Policía Nacional desarticula una trama delictiva dedicada a la apropiación indebida de vehículos de alta gama El operativo ha concluido con la detención de dos personas por su participación en los delitos de apropaición indebida, falsedad documental y estafa

Redacción Jueves, 9 de octubre 2025, 09:45

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Iris Business II, han llevado a cabo una investigación sobre una trama delictiva dedicada a la apropiación indebida de vehículos en la que han resultado detenidas dos personas, de 46 y 50 años de edad, por delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa.

Los detenidos utilizaban empresas de compra-venta de vehículos ofreciéndose como intermediarios para la venta de vehículos de alta gama, los cuales, una vez en su poder, se transferían a terceras personas sin conocimiento de su titular y falsificando para ello los documentos de compra-venta.

Los hechos investigados tuvieron su inicio tras la denuncia del gerente de una empresa de la localidad de Málaga dedicada a la compra-venta de vehículos.

En dicha denuncia daba cuenta de la comisión de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa por parte del gerente de otra empresa del mismo sector con sede en Alicante.

En la fase operativa de la investigación, se llevó a cabo la detención del principal investigado por su participación en los delitos ya mencionados, a su vez, los agentes detuvieron a una mujer la cual actuaba de testaferro del varón detenido.

Se les atribuye un total de ocho delitos de apropiación indebida, 12 delitos de estafa y nueve delitos de falsedad documental sobre 20 vehículos de alta gama. El perjuicio causado por estos delitos supera los 400.000 euros.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a dispusición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.