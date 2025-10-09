Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja
Imagen del operativo policial realizado en Alicante. Policía Nacional

La Policía Nacional desarticula una trama delictiva dedicada a la apropiación indebida de vehículos de alta gama

El operativo ha concluido con la detención de dos personas por su participación en los delitos de apropaición indebida, falsedad documental y estafa

Redacción

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:45

Comenta

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Iris Business II, han llevado a cabo una investigación sobre una trama delictiva dedicada a la apropiación indebida de vehículos en la que han resultado detenidas dos personas, de 46 y 50 años de edad, por delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa.

Los detenidos utilizaban empresas de compra-venta de vehículos ofreciéndose como intermediarios para la venta de vehículos de alta gama, los cuales, una vez en su poder, se transferían a terceras personas sin conocimiento de su titular y falsificando para ello los documentos de compra-venta.

Los hechos investigados tuvieron su inicio tras la denuncia del gerente de una empresa de la localidad de Málaga dedicada a la compra-venta de vehículos.

En dicha denuncia daba cuenta de la comisión de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa por parte del gerente de otra empresa del mismo sector con sede en Alicante.

En la fase operativa de la investigación, se llevó a cabo la detención del principal investigado por su participación en los delitos ya mencionados, a su vez, los agentes detuvieron a una mujer la cual actuaba de testaferro del varón detenido.

Se les atribuye un total de ocho delitos de apropiación indebida, 12 delitos de estafa y nueve delitos de falsedad documental sobre 20 vehículos de alta gama. El perjuicio causado por estos delitos supera los 400.000 euros.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a dispusición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  2. 2 Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat: hasta 25,8 litros en una hora
  3. 3 ¿Dónde estuvo Mazón el 29-O?: el presidente responde
  4. 4 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  5. 5 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  6. 6 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  7. 7 Asaltan a una mujer en su casa, atada y amordazada, y le roban medio kilo de cocaína
  8. 8 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  9. 9 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat
  10. 10

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía Nacional desarticula una trama delictiva dedicada a la apropiación indebida de vehículos de alta gama

La Policía Nacional desarticula una trama delictiva dedicada a la apropiación indebida de vehículos de alta gama