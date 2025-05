La Policía Local de Benidorm pone en su punto de mira a los repartidores que usan patinetes eléctricos

Andoni Torres Valencia Jueves, 15 de mayo 2025, 19:35 Comenta Compartir

La Policía Local de Benidorm va a iniciar una campaña informativa para incidir en la normativa que impide a vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos) ordinarios el reparto de mercancías. Así lo ha informado el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, quien ha recordado que «con carácter general, tanto la normativa estatal como la ordenanza municipal de Movilidad prohíben transportar mercancías en vehículos que no sean específicos para este fin».

Muñoz ha explicado que «se ha considerado indispensable poner en marcha esta campaña informativa, puesto que a pesar de lo que establece la normativa se ha detectado que hay vehículos de movilidad personal que se están dedicando al transporte de mercancías en nuestra ciudad sin poder hacerlo, cada vez con mayor incidencia».

Durante las próximas semanas -ha explicado el concejal- se informará a los usuarios de los patinetes eléctricos que con carácter general no pueden transportar mercancías, salvo aquellos vehículos específicos concebidos para este fin, entre los que no se encuentran los patinetes de uso mayoritario. Una vez superada la fase informativa, «se procederá a sancionar a aquellas personas que no cumplan la normativa y persistan en el reparto de mercancías con vehículos no autorizados». Para estos casos, la ordenanza municipal establece multas de 100 euros.

Desde la Policía Local han recordado que las sanciones a las que se enfrentan los infractores oscilan entre 80 y 500 euros y puede también suponer la inmovilización del vehículo.

Temas

Patinetes eléctricos