Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pleno del Ayuntamiento de Valencia
El palmeral de Elche. LOLA GUIL

El palmeral de Elche celebra 25 años de patrimonio de la humanidad

Se está trabajando para conseguir el distintivo de indicación geográfica protegida para la palma blanca de la ciudad

EP

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:27

Comenta

Elche ha celebrado este domingo por la tarde el acto institucional por el XXV aniversario de la declaración del palmeral de Elche como patrimonio de la Humanidad, donde el alcalde, Pablo Ruz, ha avanzado que se está trabajando para conseguir el distintivo de indicación geográfica protegida para la palma blanca de la ciudad.

En el acto, se ha dedicado un espacio a los artesanos de la palma blanca en la Plaza del Rey Jaime I, como homenaje de gratitud a este colectivo y reconocimiento público permanente a su labor, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El alcalde de Elche ha felicitado a las familias productoras de palma blanca y ha desvelado que el Ayuntamiento «ya trabaja con la oficina europea de patentes y marcas de la UE (EUIPO) en la obtención del distintivo de indicación geográfica protegida para la palma de Elche, para conseguir la denominación como tienen el cristal de Murano y se hable de palma blanca de Elche».

En el acto se ha reconocido a todos los que siguen cuidando del palmeral y el alcalde ha puesto en valor los trabajos llevados a cabo estos año como «la recuperación del uso agrícola» o la puesta al día con la poda de los huertos patrimonio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  7. 7

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  9. 9

    Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running
  10. 10

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El palmeral de Elche celebra 25 años de patrimonio de la humanidad

El palmeral de Elche celebra 25 años de patrimonio de la humanidad