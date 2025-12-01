El palmeral de Elche celebra 25 años de patrimonio de la humanidad Se está trabajando para conseguir el distintivo de indicación geográfica protegida para la palma blanca de la ciudad

EP Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:27

Elche ha celebrado este domingo por la tarde el acto institucional por el XXV aniversario de la declaración del palmeral de Elche como patrimonio de la Humanidad, donde el alcalde, Pablo Ruz, ha avanzado que se está trabajando para conseguir el distintivo de indicación geográfica protegida para la palma blanca de la ciudad.

En el acto, se ha dedicado un espacio a los artesanos de la palma blanca en la Plaza del Rey Jaime I, como homenaje de gratitud a este colectivo y reconocimiento público permanente a su labor, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El alcalde de Elche ha felicitado a las familias productoras de palma blanca y ha desvelado que el Ayuntamiento «ya trabaja con la oficina europea de patentes y marcas de la UE (EUIPO) en la obtención del distintivo de indicación geográfica protegida para la palma de Elche, para conseguir la denominación como tienen el cristal de Murano y se hable de palma blanca de Elche».

En el acto se ha reconocido a todos los que siguen cuidando del palmeral y el alcalde ha puesto en valor los trabajos llevados a cabo estos año como «la recuperación del uso agrícola» o la puesta al día con la poda de los huertos patrimonio.