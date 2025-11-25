Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las obras de reurbanización en Virgen del Remedio en Alicante comenzarán próximamente

El proyecto contempla actuaciones en el área delimitada como Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), dentro de las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Redacción

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:57

Comenta

Las obras de reurbanización del área comprendida entre las avenidas Pintor Gastón Castelló, Pino Santo y las calles Villa de Chiva y Ávila, en Virgen del Remedio, comenzarán «en los próximos días» después de que el Ayuntamiento de Alicante haya aprobado el plan de seguridad y salud de las obras y tras la adjudicación de las actuaciones a la empresa Pavasal por 3.623.950 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto contempla actuaciones en el área delimitada como Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), dentro de las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según ha indicado este lunes el consistorio en un comunicado.

La actuación incluye la reurbanización del área y la reforma y acondicionamiento de la nueva plaza situada entre las calles Villa de Chiva y calle Granada. Entre las actuaciones que se van a desarrollar se encuentra la creación de dos supermanzanas de prioridad peatonal, la reconfiguración de las calles de acceso a las viviendas que se van a rehabilitar como espacios multiusos, la reorganización del aparcamiento, la ampliación de aceras y la colocación mobiliario urbano, así como la instalación de nuevas farolas led.

También se incluyen actuaciones de mejora de la accesibilidad mediante la creación de itinerarios accesibles, con nueva señalización y mobiliario específico, y se prevé reservar aparcamientos para personas con movilidad reducida.

Igualmente, se contempla plantar nuevo arbolado, jardineras y más vegetación en el parque urbano, así como hacer una gestión «efectiva» del agua de lluvia para el riego y «generar áreas de refugio climático con fuentes para beber».

También se tendrá en cuenta en las obras la perspectiva de género para «mejorar la seguridad con predominio de espacios amplios, eliminación de rincones y zonas de ocultación, así como con la incorporación de zonas de juego infantil, calistenia y de aparatos biosaludables para mayores».

Además, está prevista la reconfiguración de la placita como centro de referencia, se ampliarán los espacios peatonales alrededor de las zonas comerciales y se desarrollarán actuaciones para facilitar la limpieza de calles y recogida de residuos.

