Un nuevo aparcamiento en el Mercado de Babel creará 60 plazas de parking en Alicante Mediterráneo de Obras y Asfaltos ejecutará las obras con un presupuesto de 130.000 euros

LP Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:16 Comenta Compartir

La empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos ejecutará el proyecto de «Acondicionamiento de parcela de servicio público del Mercado municipal de Babel para dotación de aparcamiento en superficie con control de acceso» después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado este martes la adjudicación de la obra.

Estos trabajos permitirán crear 60 plazas de parking (53 plazas para automóviles, cuatro para motocicletas y dos plazas para personas con movilidad reducida) que tendrá control de acceso.

El plazo de ejecución es de dos meses y el presupuesto asciende a 129.917 euros. La infraestructura está situada entre las calles Asilo, Miguel Hernández y Pardo.

Esta actuación se enmarca dentro de un acuerdo alcanzado por el equipo de gobierno con el grupo municipal Vox que fue aprobado en la segunda modificación de créditos en julio. La iniciativa se ha impulsado por la concejalía de Mercados y Comercio junto con la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante.

El proyecto de acceso al aparcamiento de los usuarios del Mercado Municipal se controlará a partir de un doble acceso desde la Calle Asilo con barreras automáticas electromecánicas. Está previsto mantener también el acceso para comerciantes desde la Calle Pardo Gimeno, así como los actuales accesos peatonales. Además, el aparcamiento se organizará mediante un flujo circular y ordenado, cerrando la salida existente situada en el extremo noreste actual hacia la calle Asilo mediante un parterre con césped artificial y bolardos de caucho.

Asimismo, está previsto adecuar el entorno de la calle Asilo para mejorar la accesibilidad urbana y seguridad de los usuarios. En el caso de la zona de estacionamiento de mercadillo ya existente, con acceso desde la calle Pardo Gimeno, se han proyectado 64 plazas para automóviles, 10 plazas para motocicletas y 2 plazas para personas con movilidad reducida (PMR).

El Mercado Municipal de Babel es el segundo más grande de la ciudad de Alicante, fue inaugurado en el año 1972, y dispone de una superficie de más de 3.482 metros cuadrados con 52 unidades comerciales.