Maratón Elche-Alicante 2025: horario, televisión, recorrido y calles cortadas el domingo 30 de noviembre

AT Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:50 | Actualizado 21:58h.

Más de 4.400 atletas de 50 países correrán este domingo 30 de noviembre el I Maratón Internacional Elche-Alicante. La carrera tendrá su salida, a las 9 de la mañana, en la ciudad ilicitana y se prevé la entrada de los corredores en la ciudad de Alicante pasadas las 10.30 horas por la N340, por lo que la finalización de la prueba se estima en torno a las 14.30 horas en la Zona Volvo del Puerto de Alicante.

Entre los corredores sobresale el eritreo Hiskel Tewelde, considerado como uno de los grandes del atletismo africano. Posee el récord nacional de Eritrea de maratón, desde 2011, con un tiempo de 2h 04 35''

Los 42 kilómetros de la prueba se distribuyen de la siguiente manera: 11 por el centro urbano de Elche, 20 kilómetros en el tramo comprendido entre ambas ciudades y los últimos 11 por el casco urbano de Alicante. Finalizará en el Muelle 12 del Puerto de Alicante.

El recorrido es prácticamente llano. El punto más elevado estará en Elche (80 metros sobre el nivel del mar). Desde allí, y en ligero descenso, se llegará hasta Ciudad de la Luz (0 metros sobre el nivel del mar), para seguir llaneando hasta la meta situada en el Muelle 12 del puerto de Alicante, en la zona Ocean Race.

La Policía Local de Alicante ha colocado carteles anunciadores de los cortes de calles en las puertas de los domicilios que se verán afectados por el paso de la carrera. La maratón llegará al término municipal de Alicante desde la avenida de Elche. Continuará hasta Casa Mediterráneo, avenidas de Loring y Ramón y Cajal, calle Eusebio Sempere, avenidas Catedrático Soler y Alcalde Lorenzo Carbonell, calles Pianista Gonzalo Soriano y Fernando Madroñal, plaza Franklin Albricias, avenida de Aguilera, plaza de La Estrella, avenidas Maisonnave, Federico Soto y Estación, Plaza Luceros, avenida Alfonso El Sabio, calle López Torregrosa, Rambla Méndez Núñez, calle Gerona, plaza de Calvo Sotelo, calles Reyes Católicos y Pintor Aparicio, avenida Ramón y Cajal, Explanada, Rambla, calles Rafael Altamira y Jorge Juan, Paseíto Ramiro, calles Gravina y Cervantes, avenidas Conde Vallellano, Loring, Perfecto Palacios, Almirante Julio Guillén, Conde Vallellano, plaza Puerta del Mar, avenida Juan Bautista Lafora, calle Jovellanos, paseos de Gómiz y Puerto Viejo, y Muelle de Levante, donde finalizará. El primero de los atletas se prevé que complete la carrera en poco más de dos horas. El tránsito de vehículos se restablecerá después de las 14.30 horas.

El Ayuntamiento de Alicante ha preparado un dispositivo especial de seguridad y tráfico que afecta a unas 40 calles y plazas, así como a cerca de 20 líneas del autobús urbano e interurbano, incluida la C6 al aeropuerto, la lanzadera al Castillo de Santa Bárbara y el Turibús.

Feria del corredor

La Feria del Corredor del I Maratón Internacional Elche-Alicante, que organiza el Club Atlético Montemar, prologa desde este viernes la prueba. Estará situada en el Hort del Xocolater y abrirá desde las 17 a las 20 horas. El sábado, día previo a la competición, lo hará desde las 10 las 20 horas.

En directo en À Punt

Desde las 8.50 h de la mañana del domingo, À Punt retransmitirá la carrera. Durante más de tres horas, la radiotelevisión pública valenciana trasladará la espectacularidad de esta prueba que discurrirá entre ambas ciudades y que quiere consolidarse en el panorama atlético internacional. Narrará la carrera Ximo Tamarit, acompañado en los comentarios por María Mompó, maratoniana y miembro del club atlético Montemar organizador de la prueba, junto a los consistorios de Elche y Alicante.