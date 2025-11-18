Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Día clave para la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
Celebración del Low Festival en Benidorm. E.P

El Low Festival cambia de ubicación después de 15 años

La promotora del acontecimiento musical, Producciones Baltimore, anunció la semana pasada su decisión de dejar Benidorm al no haber alcanzado un acuerdo con el consistorio

E.P

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:19

Comenta

El Low Festival se trasladará en 2026 a la ciudad de Torrevieja (Alicante) después de haberse celebrado 15 años en Benidorm, según han confirmado a Europa Press este martes fuentes del ayuntamiento del nuevo municipio que albergará el evento.

La promotora del acontecimiento musical, Producciones Baltimore, anunció la semana pasada su decisión de dejar Benidorm al no haber alcanzado un acuerdo con el consistorio ante «nuevas condiciones impuestas para continuar en el recinto» en el que estaban y que hacen «imposible asumir el proyecto» como se ha conocido hasta ahora.

Por su parte, el Ayuntamiento de Benidorm lamentó esta «decisión unilateral» y defendió que sus «nuevas pretensiones» en la gestión de eventos pasan «por la finalización de la emisión musical a las 02.30 horas en fin de semana».

