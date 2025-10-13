La lluvia obliga a cortar este lunes el túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada En España hay un total de ocho carreteras cortadas esta jornada por la lluvia, varias de ellas en la Comunitat

Lluvias el fin de semana en Pilar de la Horadada.

EP Lunes, 13 de octubre 2025, 10:20 Comenta Compartir

La lluvia ha obligado a cortar este lunes el túnel de la AP7, en Pilar de la Horadada (Alicante), dirección Cartagena, además de dos carreteras secundarias en la Comunitat: la CV-1486, en Cabanes, y la CV-603, en Cullera.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), en España hay un total de ocho carreteras cortadas esta jornada por la lluvia, dos de ellas principales. Se trata del túnel de la AP7 y de la C-12, en Tortosa.

Por su parte, hay varias vías secundarias también cortadas, entre ellas la CV-1486, en Cabanes (Castellón); y la CV-603, en Cullera (Valencia).

Así mismo, se ha registrado un corte en la circulación debido a la meteorología en la N-340, a la altura de Alcanar dirección Valencia, y a la altura de Vinaròs hacia Barcelona.

Por su parte, Adif ha informado de que el tráfico ferroviario entre Castellón y Tarragona se encuentra este lunes cortado a la altura de Ulldecona.